Phát hiện 10 đối tượng thuê bungalow ở Phú Quốc để chơi ma túy

Lúc công an ập vào kiểm tra thì phát hiện trong 2 căn bungalow có tổng cộng 10 đối tượng (6 nam, 4 nữ) đang mở nhạc công suất lớn rồi lắc lư trong trạng thái kích động do phê ma túy.

Ngày 8-8, Thượng tá Trương Sa My, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Kiên Giang, cho biết, đơn vị vừa phối hợp cùng Tổ công tác 108 (tên gọi chung của các Tổ tuần tra, kiểm soát bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, gắn với phòng, chống tội phạm) phát hiện vụ thuê bungalow để sử dụng ma túy tại phường Dương Đông, TP Phú Quốc vào lúc gần 2 giờ sáng cùng ngày.

Cụ thể, kiểm tra nhà nghỉ dạng bungalow M.K tại hẻm 141, đường Trần Hưng Đạo, khu phố 7, phường Dương Đông (do Vũ Thị Ngọc Ánh, 36 tuổi, quê Ninh Bình đứng tên đăng ký kinh doanh), Tổ công tác 108 phát hiện tại 2 căn bungalow có tổng cộng 10 thanh niên nam nữ đang phê ma túy.

Công an thu giữ tang vật gồm dụng cụ sử dụng ma túy, loa công suất lớn, đèn led chiếu sáng và lượng ma túy các đối tượng đang sử dụng còn lại trên đĩa. Tổ công tác 108 Công an tỉnh Kiên Giang lập biên bản bàn giao các đối tượng cùng tang vật cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP Phú Quốc tiếp tục điều tra, xử lý.

Thời gian gần đây, lực lượng chức năng liên tục phát hiện nhiều vụ thanh niên tụ tập thuê nhà nghỉ, khách sạn, phòng karaoke trên địa bàn TP Phú Quốc để sử dụng ma túy.