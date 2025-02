Phát hiện 31 người dương tính với chất ma túy trong quán karaoke ở Tiền Giang

Ngày 4-2, Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đang điều tra nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý trong quán karaoke ở huyện Cái Bè.

Các đối tượng bị phát hiện dương tính với ma tuý. Ảnh: Công an cung cấp

Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ 30 ngày 3-2, Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra quán Karaoke The Voive (xã An Thái Trung, huyện Cái Bè).

Thời điểm kiểm tra quán karaoke này có 4 phòng hát karaoke đang hoạt động. Qua test nhanh ma tuý những người có mặt tại phòng thì có 31/39 người dương tính với chất ma túy.

Làm việc với công an, các đối tượng nêu trên đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

NGỌC PHÚC