Phát hiện, bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép vàng, ma túy

Ngày 4-8, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình, Cục Hải quan An Giang cho biết, đơn vị đã bàn giao đối tượng Tang Hour (sinh năm 1982, sống tại thành phố Phnôm Pênh, Campuchia) cùng hồ sơ và tang vật cho Công an tỉnh An Giang để tiếp tục điều tra, làm rõ vụ vận chuyển trái phép 1,2kg vàng qua Cửa khẩu Khánh Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang).

Trước đó, khoảng 8 giờ 40 phút ngày 1-8, cán bộ Trạm kiểm soát liên hợp đường bộ Cửa khẩu Khánh Bình đã chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình và Công an huyện An Phú, tỉnh An Giang phát hiện 1 người đàn ông khoảng 40 tuổi xách 1 túi nilon màu đen đi bộ vào đường dành cho phương tiện vận tải xuất cảnh mà không đi vào luồng dành cho hành khách xuất, nhập cảnh theo hướng từ Việt Nam về Campuchia.

Lực lượng Hải quan phát hiện số vàng trái phép vận chuyển trái phép qua cửa khẩu qua soi chiếu

Nhận thấy người đàn ông này có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng kiểm soát đã mời vào khu vực kiểm tra hành lý của Trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Khánh Bình để thực hiện thủ tục soi chiếu.

Qua hình ảnh máy soi chiếu, cán bộ cửa khẩu đã phát hiện bên trong túi nilon có nhiều đồ vật bằng kim loại hình tròn. Từ hình ảnh nghi vấn, Chi cục Hải quan Cửa khẩu Khánh Bình đã mời người đàn ông mang theo túi hàng về trụ sở chi cục để kiểm tra trọng điểm.

Đối tượng Tang Hour cùng tang vật bị bắt quả tang

Kết quả, trong túi nilon có hơn 370 vòng kim loại màu vàng với trọng lượng khoảng hơn 1,2kg. Kết quả giám định cho thấy, số kim loại này là vàng, ước tính trị giá khoảng 1,4 tỷ đồng.

Tang vật vụ án

Làm việc với cơ quan chức năng người đàn ông khai nhận tên là Tang Hour (sinh năm 1982, sinh sống tại Phnôm Pênh, Vương quốc Campuchia); số vàng là nhận từ ông người đàn ông tên Trường ở Việt Nam để vận chuyển về Campuchia giao cho Kong Ji với tiền công 10 USD.

Lực lượng phối hợp kiểm soát đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Tang Hour, đồng thời tiến hành tạm giữ tang vật liên quan

* Cùng ngày 4-8, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Công an huyện Mộc Châu vừa chủ trì, phối hợp với Công an huyện Vân Hồ, Phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Lóng Sập, Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập bắt quả tang 2 đối tượng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu).

Các đối tượng cùng tang vật tại cơ quan công an

Hai đối tượng bị bắt là Phàng Thị Chư (sinh năm 1988) và Mùa Thị Chứ (sinh năm 1989), cùng trú tại xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La. Vật chứng thu giữ gồm: 3 bánh heroine có khối lượng gần 1,16kg; 11.866 viên ma túy tổng hợp có khối lượng hơn 900gram; 4 gói nhựa thuốc phiện có khối lượng hơn 530gram và một số vật chứng có liên quan.

Mở rộng điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Mộc Châu ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Mùa Thị Mụa (sinh năm 1987, trú tại xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ, Sơn La) cũng về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tại Cơ quan Công an, các đối tượng đã khai nhận hành vi vi phạm.

TTXVN