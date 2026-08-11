Phát hiện cây bút khắc tên “Nguyễn Xuân Hải” trong phần mộ liệt sĩ quy tập từ Lào

Chiều 11-8, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ngãi cho biết, lực lượng chức năng đã tìm thấy nhiều di vật trong quá trình khai quật, lấy mẫu tại Nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi (xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi).