"Hành trình tri ân - Về miền đất lửa" của cán bộ tuyên giáo - dân vận và báo chí TPHCM

Ngày 11-8, Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM tổ chức chương trình về nguồn "Hành trình tri ân - Về miền đất lửa” cho đoàn cán bộ tuyên giáo - dân vận, báo chí - xuất bản TPHCM.