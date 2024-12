Phát hiện một cơ sở dùng hóa chất sản xuất giá đỗ ở Quảng Ngãi

Ngày 31-12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an TP Quảng Ngãi vừa phát hiện, xử lý một cơ sở sản xuất giá đỗ dùng hóa chất 6 - Benzylaminopurine trên địa bàn.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật trong dịp trước trong và sau Tết Nguyên đán năm 2025, Đội Cảnh sát ĐTTP về kinh tế và ma túy, Công an TP Quảng Ngãi, tiến hành kiểm tra, phát hiện cơ sở sản xuất giá đỗ ở phường Nghĩa Chánh do bà Đ.T.T. (SN 1978) làm chủ có sử dụng hoá chất 6-Benzylaminopurine để pha vào nước ngâm giá đỗ.

Loại chất 6-Benzylaminopurine này không thuộc danh mục được phép sử dụng trong sản xuất thực phẩm.

Công an kiểm tra tại cơ sở dùng hóa chất sản xuất giá đỗ nêu trên

Hiện Công an TP Quảng Ngãi đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý theo quy định.

Trước đó, Công an TP Quảng Ngãi đã khởi tố 2 vụ án, 2 bị can sản xuất giá đỗ trên địa bàn thành phố có sử dụng hóa chất như trên về hành vi vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm, quy định tại Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Quảng Ngãi cũng thông tin, thời gian tới sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm quy định pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất giá đỗ, nem chả và bún trên địa bàn.

NGUYỄN TRANG