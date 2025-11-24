Phát hiện thi thể người nước ngoài trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Ngày 24-11, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Tháp phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ một thi thể nằm trên đường cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận đoạn qua xã Mỹ Lợi, tỉnh Đồng Tháp.

Hiện trường phát hiện thi thể người đàn ông trên cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13 giờ 15 cùng ngày, trong lúc tuần tra kiểm soát trên tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận, tổ công tác nhận được tin báo tại làn 1, hướng từ Trung Lương đi Mỹ Thuận, thuộc Km97+400 có một người đã tử vong.

Lực lượng làm nhiệm vụ lập tức có mặt điều tiết giao thông, đảm bảo phương tiện lưu thông an toàn và không để xảy ra ùn tắc, đồng thời thông báo đơn vị điều tra tiếp nhận hiện trường. Kiểm tra ban đầu xác định nạn nhân là một người nước ngoài.

Hiện cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, trích xuất dữ liệu camera và làm việc với các đơn vị liên quan để xác định nguyên nhân vụ việc.

NGỌC PHÚC