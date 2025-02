Phát hiện u lạc nội mạc tử cung từ cơn đau bụng kinh bất thường

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u lạc nội mạc tử cung ở cả hai bên buồng trứng. Tuy nhiên, do vòi trứng bên phải bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi, buộc phải cắt bỏ, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.

Ekip bác sĩ đang tiến hành phẫu thuật cho bệnh nhân

Ngày 21-2, Bệnh viện Đa khoa Phương Nam cho biết, vừa tiếp nhận và điều trị thành công một trường hợp u lạc nội mạc tử cung kích thước lớn, gây nhiễm trùng nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ quan sinh sản. Dù vòi trứng đã bị tổn thương nghiêm trọng và buộc phải cắt bỏ nhưng các bác sĩ đã nỗ lực bảo tồn được buồng trứng hai bên, giúp bệnh nhân tránh nguy cơ suy giảm nội tiết sớm.

Bệnh nhân là chị N.T.D. (37 tuổi), nhập viện trong tình trạng đau vùng chậu dữ dội, đặc biệt là bên phải. Trước đó, chị từng nhập viện hai lần do đau bụng dữ dội trong kỳ kinh nguyệt nhưng tình trạng không thuyên giảm dù đã được điều trị nội khoa. Khoảng 6-7 tháng gần đây, chị nhận thấy bụng ngày càng to bất thường, các cơn đau ngày một nghiêm trọng. Khi nhập viện, do triệu chứng tương tự viêm ruột thừa, ban đầu các bác sĩ nghi ngờ đây là nguyên nhân chính.

Sau khi thực hiện xét nghiệm và kiểm tra chuyên sâu, kết quả cho thấy chị D. mắc bệnh lý phụ khoa nghiêm trọng. Bệnh nhân được chẩn đoán áp xe phần phụ hai bên kèm theo nhiễm trùng nặng. Sau các xét nghiệm chi tiết, bác sĩ xác định nguyên nhân chính là u lạc nội mạc tử cung buồng trứng hai bên, với khối u phát triển lớn trên 10cm, dính chặt vào vùng chậu và gây nhiễm trùng.

Sau hội chẩn, bác sĩ chỉ định phẫu thuật nội soi để loại bỏ khối u và xử lý tổn thương vùng chậu. Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ đã loại bỏ thành công khối u lạc nội mạc tử cung ở cả hai bên buồng trứng. Do vòi trứng bên phải bị tổn thương nghiêm trọng, không thể phục hồi, buộc phải cắt bỏ, nhằm ngăn ngừa nguy cơ nhiễm trùng lan rộng và ảnh hưởng đến các cơ quan lân cận.

Buồng trứng hai bên được bảo tồn giúp bệnh nhân tránh được nguy cơ mãn kinh sớm, duy trì chức năng nội tiết và chất lượng cuộc sống.

Theo BS-CK2 Văn Phụng Thống, Giám đốc chuyên môn Sản Phụ khoa Bệnh viện Đa khoa Phương Nam, lạc nội mạc tử cung là một bệnh lý phổ biến, ảnh hưởng đến khoảng 10% phụ nữ trong độ tuổi sinh sản. Tuy nhiên, nhiều trường hợp không được phát hiện sớm, dẫn đến biến chứng nghiêm trọng như hình thành khối u lớn, nhiễm trùng, tổn thương vòi trứng và ảnh hưởng đến sức khỏe sinh sản. Các dấu hiệu cảnh báo cần lưu ý: Đau bụng kinh dữ dội không thuyên giảm, kinh nguyệt không đều, đau vùng chậu kéo dài, khó khăn trong việc mang thai.

