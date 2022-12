Phát huy tính năng động, sáng tạo, nghĩa tình trong nhân dân

Ngày 29-12, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM tổ chức Hội nghị lần thứ 9, khóa XI, nhiệm kỳ 2019-2024, tổng kết công tác năm 2022 và thảo luận, góp ý phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Tại hội nghị đã tổ chức Hiệp thương thống nhất nội dung dự thảo Báo cáo kết quả công tác mặt trận năm 2022 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Đồng thời, hội nghị tổ chức Hiệp thương nhân sự Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM.

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Đồng chí Trần Kim Yến, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM chủ trì hội nghị.

Sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Nguyễn Thành Trung, trong năm 2022, hệ thống MTTQ Việt Nam thành phố tiếp tục phát huy được sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các cuộc vận động, các phong trào của Trung ương và thành phố phát động, nhất là thực hiện chủ đề năm 2022 “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị, cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành cùng doanh nghiệp”. MTTQ đã thực hiện các cuộc giám sát, đảm bảo đúng đối tượng, quy trình, nâng cao chất lượng các cuộc giám sát.

Các hoạt động phong trào, an sinh xã hội được quan tâm, sớm phục hồi, đi vào nề nếp và ngày càng được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã chăm lo hơn 77.000 suất quà, tổng số tiền gần 60 tỷ đồng đến người khó khăn. Đã tổ chức thành công Đoàn đại biểu TPHCM thăm nhân dân, cán bộ, chiến sĩ và thực hiện các công trình chăm lo, hỗ trợ các điểm đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1, Vùng 2, Vùng 5 Hải quân và nhân dân trên các đảo thuộc vùng biển Tây Nam năm 2022.

Trong năm 2022, MTTQ cùng các tổ chức thành viên đã nỗ lực nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tuyên truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, thực hiện công tác an sinh, chăm lo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn.

Trong năm 2023, với chủ đề “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Nghĩa tình”, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đề ra chương trình phối hợp thống nhất hành động. Cụ thể, hệ thống MTTQ Việt Nam TPHCM các cấp tiếp tục đa dạng hóa các hình thức tập hợp, đoàn kết đồng bào các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đẩy mạnh thực hiện chương trình phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; vận động nhân dân thực hiện tốt các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, lao động sáng tạo.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TPHCM Ngô Minh Châu thông tin tình hình kinh tế - xã hội thành phố trong năm. Theo đó, trong năm 2022, dù có nhiều khó khăn, thách thức, thành phố vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố ước tính năm 2022 tăng trên 9% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%). Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trên 3% so với cùng kỳ; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng trên 11% so với cùng kỳ; khu vực dịch vụ tăng trên 9,5% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng trên 3% so với cùng kỳ.

Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và giải quyết việc, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân tiếp tục đạt kết quả tích cực.

Kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người dân

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Lê Tiến Châu nêu nhiều thành tựu nổi bật của kinh tế - xã hội của đất nước trong năm. Đồng thời khẳng định trong kết quả chung to lớn của cả hệ thống mặt trận cả nước đạt được có sự đóng góp quan trọng của MTTQ Việt Nam TPHCM.

Dự báo trong năm 2023, tình hình kinh tế đất nước nói chung và TPHCM nói riêng tiếp tục có nhiều khó khăn, thách thức, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý sự nỗ lực lớn, quyết tâm cao của toàn bộ hệ thống mặt trận để hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2023 và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh.

Theo đó, TPHCM cần tập trung triển khai, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội. Ngoài ra, cần thực hiện có hiệu quả, thực chất công tác tiếp xúc, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng các tầng lớp nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài; củng cố, phát huy đoàn kết các tôn giáo tham gia xây dựng đất nước.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, năm 2023, thành phố xác định chủ đề: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế; đảm bảo an sinh xã hội” và đặt mục tiêu giữ vững ổn định, ngăn chặn suy giảm, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và chăm lo sức khỏe nhân dân. Do đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố cần chủ động cụ thể hóa và nâng cao hiệu quả triển khai thực hiện chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2023. Trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp và phát huy sức mạnh của nhân dân để thực hiện hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Ngoài ra, đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý hệ thống mặt trận cần nhạy bén, kịp thời trong nắm tình hình nhân dân, đoàn viên, hội viên. Tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng và đẩy mạnh thực hiện các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các tổ chức thành viên trong vận động nhân dân thi đua, phát huy tính năng động, sáng tạo, nhân ái, nghĩa tình để tập hợp mọi nguồn lực trong nhân dân vì sự phát triển của thành phố và đất nước. Đặc biệt, cần tăng cường thực hiện nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội để góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh.