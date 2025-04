Ngày 17-4, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, vừa phối hợp đa chuyên khoa, phẫu thuật cùng lúc 4 khối u cho người bệnh N.V.Q. (sinh năm 1973, ngụ Thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa).

Các bác sĩ đang phẫu thuật cho bệnh nhân

Theo lời kể của bệnh nhân, cách đây 6 tháng, trong một lần khiêng nặng khi làm việc tại Hải Phòng, ông cảm thấy đau và phát hiện có chảy máu vùng hậu môn. Đi khám tại một bệnh viện, ông được chẩn đoán chảy máu do trĩ, đồng thời mắc bệnh xương khớp, được chỉ định điều trị nội khoa bằng thuốc. Tuy nhiên, tình trạng đi tiêu ra máu của ông ngày càng nghiêm trọng, có lúc máu đỏ tươi, có lúc đỏ bầm, kèm chướng bụng.

Ông Q. quyết định vào TPHCM khám tại một bệnh viện lớn. Tại đây, các bác sĩ phát hiện người bệnh bị tăng huyết áp, đái tháo đường tuýp 2 và có một khối u tuyến thượng thận và chỉ định nhập viện điều trị. Sau 10 ngày điều trị nội khoa bằng thuốc, ông xuất viện về Khánh Hòa nhưng tình trạng tiêu ra máu vẫn không cải thiện.

Tại Bệnh viện Gia An 115, sau khi tiến hành khám lâm sàng và cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện ông có đến 4 khối u trong ổ bụng, gồm: một khối u ruột non (6x7cm), một u mạc treo hỗng tràng (3x4cm), một u mạc treo đoạn cuối hồi tràng (5x7cm), một khối u lớn sau phúc mạc, bao quanh và xâm lấn tuyến thượng thận phải, kích thước lên đến 10x11cm.

Các khối u đều có hoại tử trung tâm. Theo ThS-BS Nguyễn Thế Toàn, Trưởng khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, trường hợp người bệnh Q. đặc biệt khi bị cùng lúc u ruột non, u mạc treo, u tuyến thượng thận, đều là bệnh hiếm gặp, khó phát hiện và lại nguy hiểm. U ruột non, u mạc treo kích thước lớn có thể dẫn đến các biến chứng như tắc ruột, nhồi máu mạc treo gây hoại tử ruột.

Ngoài ra, chảy máu khối u kéo dài sẽ gây thiếu máu, cơ thể mệt mỏi, suy giảm hệ miễn dịch và làm tăng nguy cơ mắc những bệnh lý khác.

ThS-BS Nguyễn Thế Toàn chúc mừng người bệnh sau phẫu thuật

Sau khi hội chẩn, các chuyên gia cho rằng, phẫu thuật loại bỏ các khối u là rất cần thiết để bảo vệ tính mạng và sức khỏe người bệnh. Tuy nhiên, đây là một ca phẫu thuật phức tạp vì phải kết hợp cắt u tuyến thượng thận, u mạc treo, cắt ruột non, trên nền bệnh nhân bị tăng huyết áp và đái tháo đường type 2. Trong khi đó, khối u tuyến thượng thận có thể làm huyết áp tăng đột ngột trong quá trình gây mê và phẫu thuật, nếu không kiểm soát tốt dễ gây nguy hiểm đến tính mạng người bệnh.

Ca mổ kéo dài gần 3 giờ đồng hồ đã diễn ra thành công. Hiện tình trạng người bệnh ổn định, phục hồi tốt.

THÀNH AN