Phẫu thuật thành công khối u gan “khổng lồ” nặng 2kg

Ngày 26-2, Bệnh viện Gia An 115 cho biết, vừa phẫu thuật cắt gan thành công cho bệnh nhân L.L. (63 tuổi, ngụ huyện Chư Prông, Gia Lai) với khối u gan “khổng lồ” kích thước 18x18x15cm, nặng hơn 2kg, lớn nhất từ trước tới nay trong hơn 300 ca phẫu thuật cắt gan tại bệnh viện.

Bệnh nhân có tiền sử viêm gan siêu vi C, khi đi khám tại một phòng khám đa khoa ở TPHCM thì phát hiện có khối u gan phải kích thước lớn. Do tình trạng nghiêm trọng, người bệnh được giới thiệu đến Bệnh viện Gia An 115 để tiếp tục thăm khám và điều trị. Tại đây, dựa trên thăm khám lâm sàng và các kết quả xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh cận lâm sàng, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị ung thư gan nguyên phát với khối u kích thước lớn 16x16cm ở gan phải, chèn ép không thấy rõ tĩnh mạch cửa phải.

Ngoài ra, bệnh nhân còn có sỏi thận phải. Các bác sĩ đánh giá, với tình trạng của người bệnh, thực hiện phẫu thuật cắt gan là rất cần thiết. Tuy nhiên, cắt gan vốn là một phẫu thuật phức tạp, ở trường hợp này lại càng là thách thức lớn do khối u gan có kích thước “khổng lồ” làm tăng nguy cơ chảy máu trong khi mổ cũng như các biến chứng sau phẫu thuật. Sau khi hội chẩn, với sự quyết tâm của đội ngũ phẫu thuật viên, bệnh nhân cùng gia đình người bệnh, ca phẫu thuật cắt gan đã được tiến hành.

Ca mổ kéo dài gần 4 tiếng đồng hồ, các bác sĩ phải xử lý cẩn trọng từng bước để đảm bảo loại bỏ hoàn toàn khối u mà vẫn bảo tồn tối đa chức năng gan còn lại. Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các bác sĩ chuyên khoa Ngoại và khoa Gây mê hồi sức cùng sự hỗ trợ của hệ thống trang thiết bị hiện đại, cuộc phẫu thuật đã diễn ra thành công. Các bác sĩ đã giải phóng gan phải của người bệnh khỏi khối u hơn 2kg, kích thước thực tế 18x18x15cm. Diễn biến hậu phẫu thuận lợi, bệnh nhân phục hồi tốt và đã được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Theo ThS-BS Phan Bảo Toàn, khoa Ngoại, Bệnh viện Gia An 115, ung thư gan là một trong những loại ung thư phổ biến và nguy hiểm nhất tại Việt Nam. Ung thư gan hiện đứng đầu trong các loại ung thư thường gặp nhất ở nam giới và đứng thứ 2 trong số các loại ung thư thường gặp nhất nếu tính chung cả nam và nữ. Trong các loại ung thư gan, phổ biến nhất là ung thư biểu mô tế bào gan (HCC).

Các yếu tố nguy cơ chính của HCC là nhiễm virus viêm gan B (HBV), nhiễm virus viêm gan C (HCV), lạm dụng rượu bia và các bệnh lý gan mạn tính. “Người dân cần đi khám sức khỏe định kỳ hàng năm, đặc biệt những đối tượng nằm ở nhóm nguy cơ cao và rất cao nên chú ý tầm soát để có thể phát hiện sớm u gan và điều trị kịp thời. Nên tầm soát mỗi 6 tháng đối với các trường hợp nhiễm HBV mạn và HCV mạn, các trường hợp xơ gan không liên quan đến nhiễm virus viêm gan. Nên tầm soát mỗi 3 tháng đối với các trường hợp xơ gan có liên quan đến viêm gan do virus”, ThS-BS Phan Bảo Toàn khuyến cáo.

Theo số liệu của GLOBOCAN năm 2022, tại Việt Nam có 24.502 ca mắc mới ung thư gan, chiếm 13,6% số ca ung thư mắc mới ghi nhận trong năm 2022; số ca tử vong do ung thư gan lên đến 23.333 người.

LINH LINH