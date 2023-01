Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu: Tiếp tục phát huy tinh thần “thành phố vì cả nước, cùng cả nước”

- Phóng viên: Năm vừa qua, kinh tế TPHCM đã phục hồi ấn tượng, đồng chí cho biết đôi điều cảm nhận về kết quả?

- Đồng chí NGUYỄN VĂN HIẾU: Kinh tế TPHCM phục hồi nhanh và khá toàn diện, tổng sản phẩm trên địa bàn Thành phố (GRDP) ước tăng 9,03% so với cùng kỳ và vượt kế hoạch đề ra (kế hoạch năm 2022 là 6-6,5%). Thu ngân sách có sự tăng trưởng tích cực, đạt hơn 471.500 tỷ đồng, đạt 121,99% dự toán được giao và tăng 23,6% so với cùng kỳ. Xuất khẩu đạt 49,5 tỷ USD tăng 10,3%; 17/19 chỉ tiêu cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra (2 chỉ tiêu chưa đánh giá). Nhiều lĩnh vực sản xuất và dịch vụ vươn lên mạnh mẽ. Các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm nghèo bền vững được đẩy mạnh. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện, nâng lên. Công tác đối ngoại được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục giữ vững.

- Theo đồng chí, điều gì góp phần làm nên kết quả trên?

- Trước những khó khăn, thách thức chưa từng có, Đảng bộ, chính quyền TPHCM đã sớm xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm và đề ra các giải pháp phù hợp với tình hình cho giai đoạn phục hồi, phát triển theo quan điểm, phương châm của Trung ương chỉ đạo là chủ động, thích ứng linh hoạt, hiệu quả và quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành; tạo sự thống nhất trong hệ thống chính trị, sự đồng tâm hiệp lực của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân. Sức mạnh, niềm tin và ý chí vươn lên mạnh mẽ của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã phát huy nội lực kết hợp ngoại lực giúp kinh tế TPHCM phục hồi nhanh hơn so với dự báo kỳ vọng, đồng bộ và khá toàn diện, góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho những năm tiếp theo.

- Dự báo năm 2023 có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn thách thức đan xen, TPHCM tiếp tục chú trọng những giải pháp nào để tăng tốc phát triển?

- Tại hội nghị cuối năm vừa qua, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM đánh giá, năm 2023 là năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng, TPHCM cần tăng tốc, tạo đà để phát triển nhanh và bền vững hơn. Dù vậy, dự báo năm 2023 có những biến động khó lường về chính trị, kinh tế thế giới; hoạt động doanh nghiệp, xuất khẩu vẫn đang khó khăn, có nguy cơ suy thoái kinh tế…

Trong bối cảnh đó, TPHCM xác định chủ đề năm 2023: “Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính và cải thiện môi trường đầu tư; phát triển kinh tế gắn với bảo đảm an sinh xã hội”. Những nhiệm vụ trọng tâm về kinh tế - xã hội đã được thảo luận và thống nhất tại 3 Hội nghị Thành ủy, HĐND và UBND TPHCM vừa qua, tập trung giải pháp đẩy mạnh thực hiện các dự án hạ tầng quan trọng; tăng cường giải ngân đầu tư công; tiếp tục hỗ trợ, đồng hành với cộng đồng doanh nghiệp, tháo gỡ vướng mắc khó khăn; thúc đẩy các nguồn lực của xã hội, doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển; tập trung đảm bảo an sinh xã hội, nhất là lao động, việc làm, nhà ở xã hội; chương trình giảm nghèo bền vững; nghiên cứu, ban hành chính sách củng cố lại hệ thống an sinh, bảo trợ xã hội. Cùng với đó, hỗ trợ người nghèo, lao động nhập cư, lao động trong khu vực phi chính thức có sinh kế bền vững hơn.

- Kinh nghiệm vượt qua đại dịch, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố sẽ được phát huy như thế nào trong thời gian tới, thưa đồng chí?

- Qua đại dịch Covid-19, TPHCM nhìn thấy một tinh thần khát khao phát triển và sức mạnh nội sinh rất lớn trong đội ngũ cán bộ, công chức, nhân dân cùng cộng đồng doanh nghiệp. Do đó, việc tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, các điểm nghẽn, nút thắt và có một hành lang pháp lý chặt chẽ, rõ ràng, đồng bộ, không chồng chéo, bảo đảm an toàn cho người thực thi công vụ và cho doanh nghiệp hoạt động thì TPHCM chắc chắn sẽ phát triển nhanh, bền vững hơn, để có điều kiện đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển chung của cả nước. Thành phố đã xác định cần phải tranh thủ mọi thời gian, mọi cơ hội để phát triển, phải chủ động, tích cực tìm các giải pháp từ thực tiễn.

Trong đó, xác định những việc chưa làm thì tiếp tục tập trung thực hiện hoàn tất; những việc thuộc thẩm quyền của Thành phố, những việc đã có trong quy định pháp luật thì quyết tâm làm. Những việc nào mới, chưa có quy định, Thành phố sẽ báo cáo Trung ương và đề xuất cho làm thí điểm tổ chức, thực hiện. Những việc nào quy định không còn phù hợp, có vướng mắc, khó khăn vượt khả năng giải quyết của Thành phố thì phải khẩn trương báo cáo các cơ quan Trung ương, đề xuất tháo gỡ.

Năm 2023 nhiệm vụ rất nặng nề, TPHCM sẽ tập trung thực hiện hiệu quả các giải pháp đã đề ra nhằm đảm bảo nâng cao khả năng thích ứng trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, tạo đà phát triển nhanh, bền vững. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phải tăng cường dự báo, đánh giá sát thực tế; chủ động, quyết liệt hơn nữa trong quản lý điều hành của chính quyền các cấp; đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức cần chủ động phát huy cao độ tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, biết làm và chủ động quyết liệt hơn để huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển TPHCM.

- Để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm tới, người thực thi rất quan trọng?

- Đúng vậy. Trước hết mỗi cán bộ, đảng viên cần nâng cao ý thức trách nhiệm của mình, ý thức sâu sắc nhân cách, lẽ sống, sứ mệnh của mình, làm đúng vai, thuộc bài. Mỗi người hành động đúng, mang lại những kết quả có giá trị cho công việc, cho cuộc sống. Đồng thời dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, “chung vai, đấu cật” để góp phần xây dựng phát triển đất nước nói chung, TPHCM nói riêng. Đó vừa là bổn phận, trách nhiệm, vừa là tình cảm lớn lao của mỗi người hướng đến Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, mà Thành ủy sắp triển khai, phát động, để xứng đáng với các bậc tiền nhân qua nhiều thế hệ đã hy sinh xương máu, tâm huyết để bảo vệ, xây dựng Thành phố thân yêu này.

Đối với đội ngũ cán bộ, công chức TPHCM, đây là lúc cần phát huy truyền thống năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, đổi mới tâm thế để vượt qua chính mình. Bộ Chính trị đã có Kết luận số 14 về chủ trương khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động sáng tạo vì lợi ích chung. TPHCM đã đề xuất Trung ương cho thí điểm thực hiện Kết luận số 14 trên một số lĩnh vực nhằm khuyến khích, bảo vệ cán bộ có tư duy sáng tạo, đột phá, tìm ra cách làm mới, hướng đi mới phù hợp thực tiễn, mang lại lợi ích cho nhân dân, qua đó tháo gỡ các điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, thúc đẩy phát triển Thành phố nhanh và bền vững hơn.