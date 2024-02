Phó Chủ tịch Quốc hội: Bộ Công thương “nợ” thông tư về quy chuẩn điện gió cả năm nay!

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận nội dung thảo luận về báo cáo dân nguyện

Trước đó, Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình cho biết, từ vụ việc gần 100 hộ dân tại Gia Lai có đơn kiến nghị, phản ánh liên quan dự án điện gió Ia Le 1, huyện Chư Pưh, tại báo cáo công tác dân nguyện tháng 2-2023 của Quốc hội, đã đề nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao bộ, ngành hữu quan nghiên cứu, tham mưu trình Chính phủ ban hành quy định về bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất, tài sản trên đất thuộc hành lang an toàn công trình điện gió; sửa đổi, bổ sung quy định về khoảng cách an toàn của cột tháp gió nhằm giảm thiểu tác động đến đời sống và sức khỏe của người dân và đảm bảo an toàn đối với công trình điện gió.

Đến nay, nội dung kiến nghị bổ sung quy định về “bồi thường, hỗ trợ thiệt hại đối với đất thuộc hành lang an toàn khi xây dựng công trình có quy định hành lang bảo vệ an toàn” đã được Bộ TN-MT nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ để trình Quốc hội quy định tại Điều 106 Luật Đất đai (sửa đổi). Tuy nhiên, để giải quyết dứt điểm vụ việc liên quan bồi thường, hỗ trợ do bị ảnh hưởng bởi công trình điện gió vẫn còn chờ Chính phủ ban hành nghị định hướng dẫn.

Bên cạnh đó, nội dung kiến nghị “Giao bộ, ngành hữu quan nghiên cứu về tác động của quạt tuabin điện gió và tiếng ồn của tuabin gió để sửa đổi, bổ sung quy định về khoảng cách an toàn của cột tháp gió nhằm giảm thiểu tác động đến đời sống và sức khỏe người dân và đảm bảo an toàn đối với công trình điện gió” chưa được các bộ, ngành hữu quan quan tâm thực hiện; trong khi đây là vướng mắc lớn, làm phát sinh khiếu kiện bức xúc của các hộ dân bị ảnh hưởng khi triển khai, thực hiện dự án điện gió.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết thêm, người dân ven biển miền Tây Nam bộ, trong đó có Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau rất bức xúc, người dân khiếu kiện thường xuyên do ảnh hưởng môi trường, sinh vật, rừng ven biển của các cây điện gió.

“Đề nghị bổ sung quy định nghiên cứu về tác động môi trường kỹ lưỡng và phải bổ sung về hành vi liên quan trong Luật Xử lý vi phạm hành chính về vi phạm về tác động môi trường hay Luật Bảo vệ môi trường”, ông Tới kiến nghị.

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy nhấn mạnh, Bộ Công thương đã ban hành Thông tư 02 năm 2019, Chính phủ cần chỉ đạo Bộ Công thương trực tiếp đánh giá, rà soát các công trình điện gió có thực hiện đúng quy định?

“Bộ cần rà soát nội dung của Thông tư 02 liên quan đến an toàn, trong đó có quy định nhà dân cách công trình điện gió 300m có hợp lý hay không?”, ông Huy nói và đề nghị Ban Dân nguyện có thêm văn bản đôn đốc Bộ Công thương vấn đề này.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương nêu rõ: “Bộ Công thương đã hứa sửa thông tư về tiêu chuẩn, quy chuẩn điện gió cả năm nay mà chưa làm. Đây sẽ là một nội dung mà nghị quyết về giám sát của Quốc hội cần nêu rõ”.

