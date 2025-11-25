Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra dự án đường Vành đai 3 TPHCM

Sáng 25-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác Chính phủ đã kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Đồng Nai. Cùng tham dự có đồng chí Bùi Xuân Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, đại diện lãnh đạo sở, ngành tỉnh Đồng Nai.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, ông Nguyễn Linh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai cho biết, tuyến qua Đồng Nai dài 11,26 km, tổng vốn hơn 2.584 tỷ đồng, cơ bản hoàn thành trong năm 2025 và đưa vào khai thác đồng bộ năm 2026.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nghe báo cáo tiến độ dự án

Đến nay, khối lượng thi công đạt 60,2% giá trị hợp đồng, nhiều hạng mục vượt tiến độ kế hoạch. Dự án có 3 gói thầu xây lắp chính, trong đó, gói thầu 26 thi công dài 2,2km, đã đạt 47% giá trị hợp đồng. Đoạn này, có cầu vượt tại nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành và Vành đai 3 TPHCM, đã gác xong 12/14 nhịp; khi gác dầm xong, nhà thầu thi công hoàn thiện 12 bản mặt cầu. Hai mố cầu cuối cũng đã thi công xong.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính tặng quà động viên lực lượng thi công tại công trường

Các khó khăn chính là thời tiết bất lợi, mưa liên tục, ảnh hưởng đến tiến độ thi công và tỉnh Đồng Nai đang cùng lúc triển khai nhiều dự án lớn như cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cầu Cát Lái (chuẩn bị), các tuyến tỉnh lộ nâng cấp… khiến nguồn cung vật liệu tại các mỏ khan hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các gói thầu.

Nút giao đường Vành đai 3 TPHCM và đường 25C đã thảm nhựa

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính ghi nhận nỗ lực của đội ngũ kỹ sư và các công nhân tại công trường. Phó Thủ tướng lưu ý: “Đây là dự án quan trọng để kết nối TPHCM với tỉnh Đồng Nai, khu vực Bình Dương và Long An trước đây cùng các địa phương khác trong vùng. Khi hoàn thành, dự án sẽ phát huy hiệu quả cùng với các dự án đã và đang được đầu tư, tạo không gian phát triển mới, giúp khai thác tiềm năng sử dụng đất, xây dựng hệ thống đô thị bền vững, hiện đại, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Thủ tướng yêu cầu các đơn vị liên quan cần tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi để tăng cường ca - kíp, thiết bị để làm việc ngày đêm... nhằm hoàn thành đúng mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu là thông xe kỹ thuật vào ngày 19-12-2025 và đảm bảo chất lượng công trình.

XUÂN TRUNG