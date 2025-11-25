Tây Ninh phát triển kinh tế hài hòa với an sinh xã hội

(SGGP).- Ngày 24-11, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cùng đoàn công tác của Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện đầu tư công, chương trình mục tiêu quốc gia và tổ chức chính quyền địa phương hai cấp.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh kiến nghị Chính phủ sớm giao kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, trong đó có vốn đầu tư cho các dự án liên quan ứng phó biến đổi khí hậu. Đồng thời, kiến nghị Chính phủ có chính sách hỗ trợ đào tạo, giữ chân cán bộ cấp xã có trình độ, chuyên môn trong lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ thông tin...

Kết luận buổi làm việc, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đề nghị tỉnh Tây Ninh tập trung hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025, duy trì đà tăng trưởng, tạo tiền đề cho giai đoạn phát triển mới.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua tỉnh Tây Ninh

Đối với đầu tư công, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh phải giải ngân 100% kế hoạch vốn, trong đó cần thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, tránh dàn trải, ưu tiên các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa.

Đối với vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng đề nghị Tây Ninh tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán bộ có năng lực; đầu tư trang thiết bị, đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong hoạt động quản lý và cung cấp dịch vụ công cho cấp xã.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu tỉnh Tây Ninh tiếp tục triển khai hiệu quả các nghị quyết của Bộ Chính trị, trong đó có phát triển khoa học - công nghệ, kinh tế số; nâng cao chất lượng môi trường đầu tư, thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực công nghệ cao, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo đảm hài hòa tăng trưởng kinh tế với an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Trước đó, sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã thị sát, kiểm tra tiến độ dự án đường Vành đai 3 TPHCM đoạn qua Tây Ninh. Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh Tây Ninh phối hợp chặt chẽ với các nhà thầu tiếp tục khắc phục khó khăn, triển khai thi công “3 ca, 4 kíp” để đẩy nhanh tiến độ, nỗ lực hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật phần đường cao tốc ngày 19-12 và thông xe toàn tuyến vào tháng 3-2026.

