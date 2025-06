Phòng Y tế TP Dĩ An thông báo tìm chủ sở hữu của 446 giấy phép lái xe, giấy đăng ký xe, căn cước công dân bị tạm giữ

Năm 2021, trong quá trình triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, trên địa bàn TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuộc diện phải thực hiện “đông cứng, khóa chặt”, "ai ở đâu ở yên đó". Trong thời gian này, người dân không được ra khỏi nhà 24/24 (trừ trường hợp được cấp phép), dừng việc cấp giấy đi ra ngoài như đi chợ, mua lương thực, hàng thiết yếu, trừ việc đi cấp cứu và mua thuốc trị bệnh.

Qua công tác phối hợp triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, lực lượng chức năng phát hiện có nhiều trường hợp di chuyển ra ngoài đường, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh, nên đã tiến hành các chốt kiểm tra, lập biên bản tạm giữ giấy tờ là giấy phép lái xe, đăng ký xe, hoặc chứng minh thư nhân dân… của hơn 1.100 trường hợp để xử lý theo quy định. Tuy nhiên, đến nay còn 446 trường hợp chưa quay trở lại liên hệ cơ quan chức năng xử lý, nhận lại giấy tờ theo quy định.

Nay, Phòng Y tế TP Dĩ An thông báo công khai thông tin các trường hợp nêu trên, đề nghị người dân, thân nhân có liên quan liên hệ Phòng Y tế TP Dĩ An (nay là Phường Dĩ An mới) để được giải quyết, nhận lại giấy tờ đã tạm giữ.

Địa chỉ liên hệ: Đường số 10, khu TTHC phường Dĩ An gặp Đồng chí Lê Minh Phương, Số điện thoại: 0938 034 035 - Chuyên viên phòng Văn hóa xã hội phường Dĩ An.

Trong thời hạn 30 ngày (kể từ ngày ra thông báo), niêm yết công khai tại trụ sở đơn vị, nếu không có phản hồi lại từ các cá nhân có trong danh sách thì Phòng Y tế sẽ tiến hành xử lý tang vật tạm giữ theo quy định của pháp luật. Mọi thắc mắc, khiếu nại về sau sẽ không tiếp tục giải quyết. Xin trân trọng cảm ơn.

DANH SÁCH GIẤY TỜ QUÁ THỜI HẠN TẠM GIỮ.pdf