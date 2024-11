Phú Long được vinh danh tại Giải thưởng Bất Động Sản PropertyGuru Việt Nam 2024

Ngày 15-11-2024, tại Lễ trao giải thưởng Bất Động Sản PropertyGuru Việt Nam 2024, Công ty Phú Long đã chiến thắng 3 hạng mục danh giá: Best Community Developer – Nhà phát triển Bất động sản cho cộng đồng tốt nhất, Best Mega Township Development – Siêu dự án quy mô lớn tốt nhất dành cho dự án Mailand Hoàng Đồng và Developer Of The Decade – Nhà Phát triển Bất động sản của Thập kỷ.