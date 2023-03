Phụ nữ Công an TPHCM không ngừng đổi mới, tiến bộ, nỗ lực khắc phục khó khăn

Ngày 7-3, Công an TPHCM tổ chức họp mặt kỷ niệm 113 năm ngày Quốc tế phụ nữ (8-3-1910 – 8-3-2023), 1983 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và 75 Ngày Bác Hồ có 6 điều dạy Công an nhân dân (11-3-1948 – 11-3-2023).

Dự họp mặt có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Phạm Phương Thảo, nguyên Phó Bí thư Thành ủy, nguyên Chủ tịch HĐND TPHCM; Võ Thị Dung, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Trương Thị Ánh, nguyên Phó Chủ tịch HĐND TPHCM; Tô Thị Bích Châu, Bí thư Quận ủy quận 1; Nguyễn Thị Bạch Mai, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Nguyễn Trần Phượng Trân, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM…

Phát biểu tại buổi họp mặt, Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TPHCM cho biết, với truyền thống “Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang” của phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ TPHCM, cán bộ chiến sĩ nữ Công an TPHCM luôn đoàn kết, yêu thương, tương trợ lẫn nhau; tiếp nối truyền thống và phát huy phẩm chất người phụ nữ Việt Nam thời kỳ.., không ngừng đổi mới, tiến bộ, nỗ lực khắc phục khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; khẳng định năng lực, vị thế của mình trong công tác.

Những kết quả này góp phần cùng toàn lực lượng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an TPHCM trong sạch, vững mạnh.

Dịp này, Giám đốc Công an TPHCM chúc các hội viên Phụ nữ Công an TPHCM cùng gia đình nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Đồng thời, mong muốn hội viên Phụ nữ Công an TPHCM tiếp tục tu dưỡng, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, tinh thần trách nhiệm trong công tác chuyên môn và hoạt động hội, phong trào phụ nữ trong Công an TPHCM, góp phần xây dựng lực lượng Công an TP thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Tại họp mặt, Ban tổ chức trao tặng quà Anh hùng lực lượng vũ trang Công an TPHCM và các nữ lãnh đạo TPHCM, đại biểu, khách mời; Trao tặng 20 phần quà cho cán bộ, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo… Bên cạnh đó, trao tặng quà cho 5 cán bộ, chiến sĩ tham gia đoàn công tác hỗ trợ tìm kiếm, cứu nạn, cứu hộ sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Cùng ngày, Công an TPHCM phối hợp Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM tổ chức hội thi thiết kế ấn phẩm về Bác Hồ; hội thi bó hoa; hội thi văn nghệ và hội thi kể chuyện về Bác Hồ.