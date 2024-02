Phú Yên: Ô tô đầu kéo mất lái tông liên hoàn 5 phương tiện trên Quốc lộ 1A

Sáng 4-2, Công an thị xã Đông Hòa cho biết, khoảng 4 giờ 20 cùng ngày, tại Km 1338+1000 Quốc lộ 1A, đoạn qua thôn Phước Lộc 1 (xã Hoà Thành, thị xã Đông Hoà) xảy ra vụ tai nạn giao thông liên hoàn giữa một xe đầu kéo và 5 phương tiện khác làm một người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn liên hoàn vào sáng cùng ngày

Thời điểm trên, ô tô đầu kéo 77C-140.71 kéo theo rơ-mooc biển 77R-042.09 do Nguyễn Tấn Lực (sinh năm 1989, trú Lương Thọ 3, Hoài Phú, Hoài Nhơn, Bình Định) điều khiển hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn đường trên thì xe ô tô đầu kéo đột nhiên mất lái, băng qua đường gây va chạm với các phương tiện đang dừng chờ đèn đỏ theo hướng ngược chiều. Sau đó, xe đầu kéo lật nghiêng vào lan can bên đường.

Các phương tiện gặp nạn gồm: ô tô 61A-891.68 do Trần Mai Huyên (sinh năm 1983, trú khu 2, Phú Thọ, Thủ Dầu Một, Bình Dương) điều kiển; ô tô 68A-280.25 do Lê Trọng Khoa (sinh năm 1989, trú tổ 1, Bình Minh, Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Thuận, Kiên Giang) điều khiển; ô tô 50E-058.27 do Phạm Như Dũng (sinh năm 1980, trú Bắc Hòa, Yên Hòa, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển; ô tô 51G-518.46 do Lê Tiến Bảo (sinh năm 1994, trú Đức Phổ, Quảng Ngãi) điều khiển và mô tô 77C1-720.76 do Phan Văn Tín (sinh năm 1992) điều khiển, chở theo em Phan L. T. (sinh năm 2006, trú Hoài Đức, Hoài Nhơn, Bình Định).

Xe đầu kéo lật sang ruộng lúa

Vụ tai nạn làm em Phan L. T., người ngồi sau xe mô tô bị thương. Thiệt hại tài sản khoảng 200 triệu đồng. Vụ tai nạn cũng làm hư hỏng 27m tấm hộ lan, 8 trụ giao thông lưu thông chậm một chiều. Qua test nhanh, tài xế xe đầu kéo có kết quả âm tính ma túy và không có nồng độ cồn.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công an thị xã Đông Hòa cùng với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Phú Yên đã tổ chức phân luồng, điều tiết phương tiện qua lại, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài.

Vụ tai nạn khiến các phương tiện hư hỏng, biến dạng

Hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

PHƯƠNG ĐÔNG