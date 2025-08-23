Phường An Đông (TPHCM) phát động thi đua chào mừng Quốc khánh 2-9

Sáng 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường An Đông (TPHCM) tổ chức lễ phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công các kỳ đại hội và kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2-9.

Tại buổi lễ, Ủy ban MTTQ phường An Đông đã phát động phong trào thi đua trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, nhằm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, gắn phong trào thi đua với các công trình, phần việc thiết thực.

Đông đảo người dân tham dự lễ phát động

Dịp này, MTTQ phường ra mắt Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng; ký kết chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy Công an phường về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới” trên địa bàn phường giai đoạn 2025-2033.

Phường cũng ký kết chương trình phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường về công tác quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính trị góp phần xây dựng cơ sở địa phương vững mạnh toàn diện; tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ; chăm lo chính sách hậu phương quân đội trên địa bàn năm 2025.

Ra mắt Tổ tư vấn pháp luật cộng đồng

Ban tổ chức cũng đã trao 30 suất học bổng Nguyễn Hữu Thọ, học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, học bổng Trần Bội Cơ cùng 10 xe đạp cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn năm học 2025-2026. Đồng thời, 80 phần quà an sinh xã hội cũng được gửi tặng cựu chiến binh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Quốc khánh.

Trao quà đến cựu chiến binh và hộ dân có hoàn cảnh khó khăn

Tại buổi lễ, nhiều đơn vị, khu phố đã đăng ký thực hiện công trình thi đua về vệ sinh môi trường, an sinh xã hội, góp phần xây dựng phường An Đông văn minh, nghĩa tình.

Các khu phố đăng ký công trình thi đua

Ngay sau phần lễ, phần hội tiếp tục với các hoạt động sôi nổi: Diễu hành xe đạp hoa tuyên truyền, gian hàng “Áo dài yêu thương”, gian hàng sản phẩm khởi nghiệp của phụ nữ, khu vực cắt tóc miễn phí, hội thu chương trình “Nụ cười hồng”, tư vấn pháp luật và hướng dẫn sử dụng nước sinh hoạt tiết kiệm.

Gian hàng “Áo dài yêu thương”

THU HOÀI