Phường An Đông: Tập trung chỉnh trang đô thị, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa

Sáng 19-8, Đảng bộ phường An Đông (TPHCM) tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ phường lần I, nhiệm kỳ 2025-2030. Dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Hoàng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TPHCM.

Phường An Đông hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 phường: 5, 7, 9 của quận 5 trước đây. Phường có diện tích tự nhiên là 1,32km2, với quy mô dân số hơn 81.000 người, trong đó đồng bào dân tộc Hoa chiếm 27% dân số.

Nhiệm kỳ 2025-2030, phường An Đông đề ra 26 chỉ tiêu và 3 chương trình đột phá. Phường đặt mục tiêu cải tạo, sửa chữa 31 tuyến hẻm và 28 tuyến vỉa hè; xây dựng phường không rác thải đường phố.

Quang cảnh đại hội

Phường cũng sẽ xây mới 1 trường tiểu học và trường mầm non. Cụ thể, xây mới Trường Tiểu học Văn Lang tại số 203 An Dương Vương, với diện tích 5.245m2 (tại trụ sở UBND quận 5 trước đây); xây mới Trường Mầm non Họa Mi tại số 211 An Dương Vương, với diện tích 3.400m2 (trụ sở cơ quan MTTQ Việt Nam và các đoàn thể quận 5 trước đây).

Phường cũng xác định đầu tư mở rộng tuyến đường Bùi Hữu Nghĩa, đoạn từ Nguyễn Trãi đến Trần Phú.

Đồng chí Lê Hoàng Hải phát biểu chỉ đạo đại hội

Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Lê Hoàng Hải biểu dương những kết quả mà phường An Đông đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng chí Lê Hoàng Hải nhận định, với đặc thù sau sáp nhập, phường An Đông phải đối mặt với một số khó khăn như diện tích nhỏ, dân số đông, áp lực lớn trong công tác quản lý đô thị, có nhiều chung cư cũ. Đây cũng là địa bàn có nhiều cơ sở giáo dục diện tích nhỏ, cần quỹ đất để đầu tư cơ sở vật chất...

Đồng chí bày tỏ đồng tình với những mục tiêu, chỉ tiêu, chương trình đột phá giai đoạn 2025-2030 mà phường An Đông đề ra để giải quyết các áp lực, tạo điều kiện để phát triển trong thời gian tới. Đặc biệt là việc tập trung vào chỉnh trang, phát triển đô thị, đột phá trong phát triển giáo dục, bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa, phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Đông, nhiệm kỳ 2025-2030

Đại hội đã ra mắt Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Đông nhiệm kỳ 2025-2030, gồm 33 đồng chí. Đồng chí Trương Minh Kiều giữ chức Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường. Đồng chí Phạm Nam Vĩnh An giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường. Đồng chí Nguyễn Thị Minh Phượng giữ chức Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường.

THU HOÀI