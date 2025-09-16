Xã hội

Phường An Phú (TPHCM): Hỗ trợ thân nhân 2 vợ chồng tử vong

SGGPO

Sáng 16-9, sau khi khám nghiệm xong hiện trường, tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể 2 vợ chồng chết trước cửa nhà cho gia đình đưa về quê tỉnh An Giang an táng.

UBND phường An Phú, TPHCM đã hỗ trợ thân nhân các nạn nhân 5 triệu đồng chi phí thuê xe và chi phí khác đưa về quê an táng.

z7016402733721_ad9a5af11a565da3fc7b7498c28c7232.jpg
Lực lượng chức năng phường An Phú động viên thân nhân vụ 2 vợ chồng tử vong

Theo điều tra ban đầu của Cơ quan CSĐT, ông Đặng Văn L. (SN 1966, thường trú ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) và bà Phạm Thị Th. (SN 1967, thường trú ấp Vĩnh Nghĩa, xã Vĩnh Hậu, tỉnh An Giang) là vợ chồng thuê căn nhà trọ tại địa chỉ 105 DC1, khu phố Bình Phước B, phường An Phú, TPHCM ở từ khoảng đầu năm 2024 đến nay.

z7015613878169_12057075e90d4e488cf22c2e2cd25f87.jpg
Hiện trường vụ việc

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15-9, tại phòng trọ của ông L. có 3 người gồm: Ông L., bà Th. và cháu nội của ông L. khoảng 10 tuổi tên Q.. Lúc này, ông L. cãi nhau với và chửi bà Th. lớn tiếng nên bà Th. đòi bỏ đi. Lúc đó, ông L. đã dùng dao đâm nhiều nhát làm bà Th. tử vong.

Như Báo SGGP đã thông tin, tối 15-9, lực lượng chức năng phường An Phú (TPHCM) phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc hai vợ chồng tử vong trước cửa nhà.

HỒ VĂN

