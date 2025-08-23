Phường Bình Thạnh kêu gọi mỗi gia đình trồng một cây xanh

Ngày 23-8, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh (TPHCM) tổ chức phát động phong trào và ra mắt các công trình “Bình Thạnh - sắc hoa nghĩa tình” nhằm hưởng ứng phong trào “Thành phố muôn sắc hoa” giai đoạn 2025-2030.

Trao cờ Tổ quốc đến người dân

Phường Bình Thạnh ra mắt công trình “Cờ bay rực rỡ - Hoa nở nghĩa tình” tại hẻm 201 Nguyễn Xí với các hoạt động: tặng 150 cây hoa chuông vàng; 150 lá cờ Tổ quốc, 50 suất quà cho hộ gia đình và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Vận động 100% hộ dân trồng hoa, cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường và treo cờ Tổ quốc vào các dịp lễ lớn trong năm.

Phường cũng phối hợp chùa Hòa Hưng thực hiện công trình “Bình Thạnh nghĩa tình" trao tặng 100 suất quà đến các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất quà trị giá 500.000 đồng).

Trao quà cho người dân và thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn

Cùng với đó, phường Bình Thạnh phối hợp chùa Long Vân, Trường Mầm non 12 trồng hoa, xây dựng mảng xanh trong khuôn viên.

Cây xanh được trồng tại Trường Mầm non 12

Các đại biểu chăm sóc cây

Tại chương trình, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Thạnh kêu gọi mỗi gia đình trồng ít nhất một chậu hoa hoặc cây xanh; mỗi khu phố xây dựng ít nhất một công trình hoa, mảng xanh; các cơ quan, trường học, doanh nghiệp đồng loạt xây dựng mảng xanh, tiểu cảnh hoa và toàn thể nhân dân tích cực tham gia "Ngày Chủ nhật xanh" và các hoạt động bảo vệ môi trường.

Cây xanh được trồng dọc hành lang trường học

Hoa, mảng xanh được nhiều đơn vị trồng và chăm sóc

Phường Bình Thạnh tặng quà trẻ em tại lễ phát động "Bình Thạnh - Sắc hoa nghĩa tình"

Đây là các công trình nằm trong chuỗi hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 thành công; tuyên truyền, chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bình Thạnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2-9-1945 – 2-9-2025).

HỒNG HẢI