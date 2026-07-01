Phường Dĩ An khởi công xây dựng Tháp cảnh quan

Phối cảnh Tháp cảnh quan phường Dĩ An

Công trình được triển khai nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026) và kỷ niệm 1 năm thành lập phường Dĩ An.

Tháp cảnh quan phường Dĩ An do Tập đoàn Bcons tài trợ theo hình thức đầu tư, xây dựng và bàn giao cho địa phương quản lý, khai thác sau khi hoàn thành với tổng kinh phí hơn 12 tỷ đồng, Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Sài Gòn - Ánh Dương thực hiện thiết kế ý tưởng kiến trúc.

Công trình có tổng diện tích xây dựng 656m2, cao gần 33m, gồm 9 tầng. Đỉnh tháp có biểu tượng chữ nổi "Phường Dĩ An" cùng cột cờ cao 5m và hệ cầu thang xoắn, kết cấu bê tông cốt thép, hệ thống sảnh đón, bậc cấp, bồn hoa cảnh quan cùng đèn LED tạo hiệu ứng sinh động vào ban đêm cho khu trung tâm hành chính

Lãnh đạo UBND phường Dĩ An tiếp nhận bảng tượng trưng giá trị công trình

Ông Dương Kim Quân, Tổng Giám đốc Tập đoàn Bcons cho biết, công trình dự kiến hoàn thành trước dịp Tết dương lịch 2027, khi đưa vào sử dụng sẽ trở thành một hình ảnh gần gũi, dễ nhận diện và là điểm nhấn hài hòa trong không gian đô thị, góp phần lưu giữ những dấu ấn riêng của Dĩ An trên hành trình phát triển. Tập đoàn Bcons xác định đây không đơn thuần là sự đóng góp về nguồn lực, mà còn là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Lãnh đạo phường Dĩ An trao thư cám ơn đến các đơn vị, doanh nghiệp

Theo ông Võ Văn Hồng, Chủ tịch UBND phường Dĩ An, việc đầu tư xây dựng tháp cảnh quan nhằm tạo điểm nhấn kiến trúc, cảnh quan, xây dựng không gian đô thị hiện đại và từng bước hoàn thiện hệ thống công trình công cộng phục vụ người dân. Đặc biệt, khi hoàn thành đầu tư xây dựng, người dân trên địa bàn có thể lên đỉnh tháp để ngắm toàn cảnh khu vực, nhất là trong các sự kiện lớn của địa phương và TPHCM, có thể chiêm ngưỡng các màn bắn pháo hoa từ trên cao.

Nghi thức khởi công xây dựng công trình Tháp cảnh quan

TÂM TRANG - XUÂN TRUNG