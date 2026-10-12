Phường Tân Phước và xã Long Điền cam kết với doanh nghiệp

Chiều 12-10, UBND phường Tân Phước và xã Long Điền (TPHCM) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10, nhằm lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh

* Phường Tân Phước hiện có gần 600 doanh nghiệp, 4 khu công nghiệp và hơn 2.200 cơ sở kinh doanh vừa và nhỏ. Trong 9 tháng đầu năm 2026, thu ngân sách trên địa bàn ước đạt gần 250 tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm; hơn 800 lao động địa phương được giới thiệu việc làm.

Lãnh đạo phường Tân Phước ký kết hợp tác với các doanh nghiệp về công tác an sinh xã hội

Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp vẫn gặp khó khăn trong tiếp cận vốn vay ưu đãi, tuyển dụng lao động có tay nghề cao. Một số dự án cũng chậm tiến độ do vướng mắc hồ sơ đất đai và giải phóng mặt bằng.

Để hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc vào cuối năm, lãnh đạo địa phương cam kết đẩy mạnh cải cách hành chính, tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, kết nối nguồn lao động và tạo điều kiện để hộ kinh doanh đủ điều kiện chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.

Phường Tân Phước ra mắt Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại buổi gặp mặt, phường Tân Phước ra mắt Hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những định hướng trọng tâm của hội là đẩy mạnh kết nối doanh nghiệp thành viên tham gia chuỗi cung ứng dịch vụ phụ trợ cho các khu công nghiệp, cảng biển và doanh nghiệp logistics trên địa bàn.

Dịp này, phường trao giấy khen cho 13 doanh nghiệp có đóng góp tiêu biểu; đồng thời ký kết hợp tác với 4 doanh nghiệp gồm Thanh Bình - Phú Mỹ, Vina Logistics, Tân Cảng - Cái Mép và Phước Hòa FICO nhằm phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

*Cùng ngày, UBND xã Long Điền tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp lần thứ hai năm 2026, nhằm lắng nghe kiến nghị, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh.

Lãnh đạo xã Long Điền tặng hoa chúc mừng các doanh nghiệp

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh kiến nghị tăng cường kết nối với cơ sở đào tạo để thu hút lao động trẻ có kỹ năng chuyển đổi số. Đồng thời đề xuất phát triển du lịch cộng đồng tại Khu di tích lịch sử - văn hóa Bàu Thành, gắn nghề truyền thống với hoạt động tham quan, trải nghiệm.

Đại diện lãnh đạo địa phương ghi nhận, giải đáp các kiến nghị; đồng thời cam kết tiếp tục đồng hành, tháo gỡ khó khăn, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Các kiến nghị vượt thẩm quyền sẽ được chuyển cơ quan chức năng xem xét, giải quyết.

TRÚC GIANG