Sức sống cơ sở

Phường Dĩ An và Thạnh Mỹ Tây ra quân làm vệ sinh, giữ gìn mĩ quan đô thị

SGGPO

Sáng 11-4, Phường Dĩ An và phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) ra quân “Ngày thứ bảy văn minh”  nhằm dọn dẹp vệ sinh môi trường, duy trì nét đẹp mĩ quan đô thị và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông.

Tại phường Dĩ An (TPHCM), các đoàn thể của địa phương phối hợp Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn tổ chức ra quân “Ngày thứ bảy văn minh” nhằm dọn dẹp vệ sinh môi trường và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt tại đường tuyến liên tổ 36, 37, 38 (khu phố Bình Đường 3).

Phường Dĩ An ra quân Dọn dẹp vệ sinh môi trường và lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông đường sắt
Tại buổi ra quân, hội viên, đoàn viên các đoàn thể thực hiện vận động người dân tự tháo dỡ công trình, vật dụng, cây xanh vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đường sắt; thu gom rác thải sinh hoạt, xử lý các điểm tồn đọng kéo dài; sắp xếp lại vật dụng trong khuôn viên hộ gia đình, góp phần chỉnh trang mỹ quan đô thị.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn huy động nhân lực, phương tiện rào kín các vị trí bị cắt phá, thu gom và vận chuyển phế thải đến nơi xử lý; tập trung khắc phục tình trạng hàng rào bảo vệ bị xâm hại trên tuyến đường sắt Thống Nhất, đoạn từ Km1710+862 đến Km1711+750.

* Cũng trong buổi sáng 11-4, Chi đoàn Dân quân Ban Chỉ huy Quân sự phường Thạnh Mỹ Tây (TPHCM) đã tổ chức ra quân cạo xóa các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định trên địa bàn.

Dân quân phường Thạnh Mỹ Tây cạo xóa các biển quảng cáo, rao vặt sai quy định

Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, lực lượng dân quân đồng loạt triển khai tại nhiều tuyến đường, khu dân cư; bóc xóa các điểm dán, vẽ quảng cáo trái phép trên cột điện, tường rào, trụ đèn… Qua đó, nhiều “điểm đen” về quảng cáo bẩn được làm sạch, trả lại mỹ quan đô thị.

ĐÌNH DƯ

