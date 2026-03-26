Khảo sát xây tour du lịch đường sông tại phường Phú Định

Ngày 26-3, UBND phường Phú Định (TPHCM) tổ chức khảo sát thực địa kết hợp hội nghị nhằm xây dựng tour du lịch đường thủy, gắn với mô hình chợ nổi trên địa bàn.

Đoàn khảo sát gồm đại diện Sở Du lịch TPHCM, lãnh đạo phường Phú Định và các đơn vị du lịch.

Theo đó, đoàn trực tiếp khảo sát trên sông, đánh giá hiện trạng dòng chảy, hệ thống bến bãi, các điểm kết nối đặc trưng, qua đó nhận diện tiềm năng và hạn chế trong việc hình thành tuyến du lịch hoàn chỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu đã đưa ra nhiều ý kiến chuyên sâu. Đại diện Cảng vụ đường thủy nội địa TPHCM và các chuyên gia kiến trúc góp ý về hạ tầng kỹ thuật, cảnh quan ven sông; các doanh nghiệp lữ hành chia sẻ kinh nghiệm tổ chức tour, khai thác mô hình chợ nổi để thu hút du khách.

Ông Bùi Trung Trực, Chủ tịch UBND phường Phú Định cho biết, địa phương sẽ tiếp thu ý kiến, rà soát thực tế và xây dựng lộ trình bài bản trước khi triển khai, hướng đến hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

ĐÌNH DƯ