Tuần lễ ẩm thực, mua sắm tại phường Phú Định

Tối 10-4, UBND phường Phú Định (TPHCM) khai mạc “Tuần lễ văn hóa ẩm thực và mua sắm năm 2026”, thu hút đông đảo doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tham gia nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa.

67f44054120c9352ca1d.jpg
Ông Nguyễn Minh Trí, Phó Chủ tịch UBND phường Phú Định phát biểu khai mạc tuần lễ. Ảnh: ĐÌNH DƯ

Sự kiện quy tụ 120 gian hàng, bố trí tại hai khu vực chính gồm: khu thương mại tại sân bóng Vạn Nguyên và khu ẩm thực dọc tuyến bờ kè đường Bùi Huy Bích.

Bên cạnh hoạt động mua sắm, người dân còn được tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật và thưởng thức nhiều món ăn phong phú.

Tuần lễ nhằm hưởng ứng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp cận các sản phẩm chất lượng, đặc biệt là hàng hóa OCOP đặc trưng của địa phương.

f6071951b20833566a19.jpg
Người dân tham quan mua sắm tại gian hàng phụ kiện

Tuần lễ văn hóa ẩm thực và mua sắm năm 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 19-4.

ĐÌNH DƯ

