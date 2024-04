Podcast bản tin tối 12-4: Bắt thiếu tá Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ 70 triệu đồng; Vàng SJC lập kỷ lục 85 triệu đồng/lượng

Podcast bản tin tối 12-4 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Bắt thiếu tá Công an thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai nhận hối lộ 70 triệu đồng; Vàng SJC lập kỷ lục 85 triệu đồng/lượng, ngân hàng nhà nước sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng; Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an TPHCM tiếp nhận điều tra vụ bắt cóc 2 bé gái ở phố đi bộ Nguyễn Huệ...