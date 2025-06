Podcast Bản tin trưa 10-6: Sản phụ người Singapore được thông tim can thiệp bào thai về nước an toàn

Podcast Bản tin trưa 10-6 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất do mưa lớn ở 15 tỉnh Bắc bộ ngày 10-6; Áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên, có thể thành bão trên Biển Đông; TPHCM: Gần 100.000 thí sinh tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025; Chính phủ yêu cầu tăng cường triển khai các giải pháp kiểm soát, xử lý thuốc giả; Sản phụ người Singapore được thông tim can thiệp bào thai về nước an toàn...