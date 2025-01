Podcast bản tin tối 6-1: Vụ nam sinh lớp 7 ở Bình Định bị hành hung: Chuyển Công an TP Quy Nhơn xử lý

Bản tin tối 6-1 trên Báo Sài Gòn Giải Phóng có các thông tin đáng chú ý sau: Nhiều đối tượng được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT; Giá vàng trong nước chiều nay giảm mạnh; Nam sinh lớp 7 ở Bình Định bị hành hung: Chuyển Công an TP Quy Nhơn xử lý; Xem xét chuyển cơ quan điều tra vụ đơn vị thi công tự ý bán tài sản cưỡng chế; Giám đốc Hoàng Kim Land ngất xỉu khi bị đề nghị án chung thân; Khởi tố 2 nghi can trộm dầu trên công trường cao tốc; 4 người nguy kịch, 1 người tử vong do ăn cá nóc.