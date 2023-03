Quận ủy Tân Bình: Tăng tốc thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm

Ngày 29-3, Ban Chấp hành Đảng bộ quận Tân Bình, TPHCM khóa XII tổ chức Hội nghị lần thứ 11 nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã thảo luận, góp ý dự thảo báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận; tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh quý I và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2023; các dự thảo báo cáo sơ kết giữa nhiệm kỳ các chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII; các dự thảo chương trình thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, 28-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự hội nghị có các đồng chí: Lê Hoàng Hà, Bí thư Quận ủy; Nguyễn Hoàng Long, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy; Nguyễn Bá Thành, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch UBND quận Tân Bình.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Quận ủy Lê Hoàng Hà ghi nhận và đề nghị các đảng ủy, chi ủy cơ sở, các ban, ngành, đoàn thể quận tiếp tục thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội các cấp. Đồng thời, thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh và tăng tốc thực hiện các chương trình, công trình trọng điểm của quận, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu chủ yếu Nghị quyết khóa XII, xây dựng quận Tân Bình phát triển bền vững, an dân, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.

Qua hơn 2 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XII, hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng, an ninh hằng năm đều đạt và vượt. Trong đó nổi bật, tập trung thực hiện công tác kết nạp đảng viên, đã kết nạp được 433/800 đảng viên, đạt tỷ lệ 54,12%; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”…

Trong quý 1-2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ quận Tân Bình ước đạt 27.526 tỷ đồng (tăng 21,20% so với cùng kỳ năm 2022); giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 3.396 tỷ đồng (tăng 6,2% so với cùng kỳ năm 2022); thu ngân sách được 1.432 tỷ đồng (đạt 28,12% kế hoạch); chi ngân sách đạt 288 tỷ đồng (đạt 18,3% so với dự toán), tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2022…