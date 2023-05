Quảng Bình: Đã xác định được danh tính đôi nam nữ đánh thủ quỹ nhập viện

Theo đó, cơ quan Công an phường Đức Ninh (TP Đồng Hới) đã xác định đối tượng Nguyễn Thị Kim Chi (SN 1990, trú tại xã Bảo Ninh, TP Đồng Hới) đến Trung tâm Giáo dục dạy nghề - Giáo dục thường xuyên (GDDN-GDTX), xâm nhập trái phép vào cơ sở giáo dục, đánh thủ quỹ Trần Thị Kim L. (SN 1980, trú tại Đồng Phú, TP Đồng Hới) nhập viện.

Liên quan đến vụ việc, Thượng tá Trần Đức Dương, Trưởng Công an TP Đồng Hới cho biết, Ban lãnh đạo Công an thành phố đã chỉ đạo rút hồ sơ từ Công an phường Đức Ninh lên Công an TP Đồng Hới thụ lý do có một số tình tiết mới.

Theo Thượng tá Dương, quan điểm là xử lý nghiêm, không có vùng cấm, nhằm đảm bảo an toàn cho người dân, cán bộ công chức, học viên học tập tại trung tâm.

Bước đầu, Công an phường Đức Ninh đã triệu tập Nguyễn Thị Kim Chi để điều tra, làm rõ hành vi hành hung chị Trần Thị Kim L..

Theo thông tin ban đầu, do có mâu thuẫn ghen tuông từ trước, khoảng 8 giờ 45 phút ngày 24-4, chị Trần Thị Kim L. đang làm việc tại phòng kế toán thì Chi xông vào nói lớn tiếng và dùng điện thoại đánh vào vùng đầu khiến chị L. bị rách da đầu, chảy máu.

Chị L. được các cán bộ, giáo viên trong trung tâm đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa TP Đồng Hới trong tình trạng tinh thần hoảng loạn, buồn nôn và một vết thương hở ở vùng đỉnh đầu cùng nhiều vết thương xung quanh. Sau khi hành hung chị L., Chi rời khỏi hiện trường.

Theo ông Hà Xuân Tý, Giám đốc Trung tâm GDDN - GDTX, vụ việc vừa đánh người, vừa gây rối trật tự công cộng, đặc biệt là môi trường giáo dục, gây hoang mang cho giáo viên trung tâm và hàng trăm học viên đang học nghề...

Trung tâm GDDN - GDTX cũng cung cấp thêm hình ảnh một người đàn ông đi với Chi, khống chế nhân viên trung tâm để Chi đánh chị L.. Hiện cơ quan công an đang cho triệu tập đối tượng này lên làm việc.