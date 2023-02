Quảng Bình: Mở rộng môi trường bán hoang dã cho 7 cá thể hổ

Theo đó, khu vực lập quy hoạch chi tiết tại km 8, đường 20 Quyết Thắng thuộc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng (xã Sơn Trạch, huyện Bố Trạch). Diện tích điều chỉnh tăng lên 13.240m2 với nhiều hạng mục; trong đó khu chăm sóc, nuôi dưỡng loài hổ với diện tích 3.488,2m2.

Ông Phạm Hồng Thái, Giám đốc VQG Phong Nha - Kẻ Bàng cho biết, UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh quy hoạch cụm trung tâm khu cứu hộ động vật hoang dã sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho đàn hổ sinh trưởng trong môi trường bán hoang dã. Còn PGS.TS Đồng Thanh Hải, chuyên gia bảo tồn động vật hoang dã, Trường Đại học Lâm nghiệp cho biết, sau khi đề án hoàn thành, Phong Nha -Kẻ Bàng sẽ là đơn vị đầu tiên trên cả nước triển khai mô hình tái thả hổ trong môi trường bán hoang dã.

Được biết, việc điều chỉnh này được tính toán phù hợp với 7 cá thể hổ Đông Dương đã cứu hộ cứu nạn từ Nghệ An, là tang vật trong một chuyên án buôn bán động vật hoang dã trái phép do Công an tỉnh Nghệ An phát hiện, thu giữ hồi vào tháng 8-2021.

Sau khi bắt giữ, Công an tỉnh Nghệ An bàn giao 7 cá thể hổ cho Vườn quốc gia Pù Mát ở huyện Con Cuông chăm sóc. Thời điểm tiếp nhận, những chú hổ con mới chỉ khoảng 40 ngày tuổi, một số cá thể có biểu hiện tiêu chảy, mang bệnh đường ruột.

Tại VQG Pù Mát, sau gần 8 tháng chăm sóc, hổ tăng cân, ổn định đường ruột. Mỗi con đạt trọng lượng 55-60kg. Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã VQG Pù Mát là nơi cứu hộ động vật khẩn cấp nên cơ sở hạ tầng chật hẹp, chỉ dành cho hổ con. Trong khi đó, hổ càng lớn, bản năng và sinh hoạt ngày càng khác, đòi hỏi diện tích rộng hơn, việc chăm sóc 7 con hổ sau cứu hộ cũng vì thế sẽ gặp nhiều khó khăn.

Từ đó, ngày 23-3-2022, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã tiếp nhận 7 cá thể hổ trên để cứu hộ. Đến nay, sau gần 1 năm, 7 cá thể hổ (5 đực, 2 cái) đã trưởng thành nhanh chóng, mỗi cá thể đạt hơn 100kg. Hiện BQL VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đang gấp rút xây dựng khu nuôi nhốt mới cho 7 cá thể hổ này với diện tích lớn hơn nhằm cho chúng làm quen với tập tính bán hoang dã.

Được biết, 7 cá thể hổ hiện được nuôi nhốt trong lồng sắt ở khu vực rừng nguyên sinh ít người qua lại. Mỗi ngày, mỗi cá thể có chế độ ăn hết 2,6 triệu đồng gồm thịt gà, bò, thỏ… được trích kinh phí ngân sách tỉnh và nguồn thu dịch vụ du lịch từ bán vé tham quan Phong Nha - Kẻ Bàng. Chúng cũng được gắn camera ở mỗi chuồng để theo dõi tập tính mỗi ngày.