Quảng Ngãi: Dựng cầu tạm thay cầu Cây Sung bị sập

Chiều 2-11, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển đã kiểm tra tình hình sập cầu Cây Sung (xã Bình Minh, tỉnh Quảng Ngãi) và chỉ đạo công tác khắc phục.

Tại hiện trường, ông Đỗ Tâm Hiển, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục. Ông cho biết, tỉnh chỉ đạo các đơn vị triển khai giải pháp vận chuyển lương thực, thuốc men và nhu yếu phẩm thiết yếu cho các hộ dân đang bị chia cắt do cầu Cây Sung bị sập. Đây là tuyến đường độc đạo, vì vậy tỉnh giao Sở NN-MT phối hợp với Sở Xây dựng khẩn trương lắp dựng cầu tạm, đảm bảo việc đi lại, nhất là trong trường hợp người dân đau ốm cần cấp cứu.

71635e900ac68698dfd7 (1).jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đỗ Tâm Hiển trực tiếp chỉ đạo công tác khắc phục

Ngay trong chiều 2-11, Sở NN-MT cùng các đơn vị liên quan khẩn trương tiếp cận hiện trường, triển khai biện pháp khắc phục sự cố, dựng cầu tạm để người dân có thể lưu thông bằng xe máy. Dự kiến trong ngày 3-11, các đơn vị sẽ cố gắng hoàn thiện cầu tạm, phục vụ phương tiện ô tô để vận chuyển nhu yếu phẩm, hỗ trợ công tác cứu nạn, cứu hộ.

8da00d8401d28d8cd4c3.jpg
Vật liệu được tập kết để làm cầu tạm
202703fe36a8baf6e3b9.jpg
Cầu tạm được thi công
3834777062800162322.jpg
Lắp cầu tạm để người dân qua lại

Trước đó, khoảng 5 giờ 15 phút cùng ngày, cầu Cây Sung trên tuyến đường ĐH05, đoạn qua thôn Phước An, xã Bình Minh, bất ngờ đổ sập. Tại hiện trường, một nhịp cầu bị gãy, một bên mố cầu bị xói lở. Cầu Cây Sung dài 12 m, rộng 5 m, cao 4 m. Sự cố khiến 316 hộ dân với hơn 1.280 nhân khẩu bị cô lập hoàn toàn.

NGUYỄN TRANG

