Quảng Ngãi: Xác định đối tượng cầm ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu cô gái

Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc xác minh, điều tra xử lý vụ việc cô gái bị anh trai dùng ghế nhựa đánh vào đầu tại phường Nghĩa Lộ (tỉnh Quảng Ngãi).

Bước đầu, lực lượng Công an xác định người đàn ông dùng ghế đánh vào đầu em gái là H.Th.T. (sinh năm 1991, trú tại xã Phước Giang, tỉnh Quảng Ngãi), đang làm việc tại TPHCM. Cơ quan chức năng đang liên hệ, mời đối tượng làm việc, phục vụ công tác điều tra.

>>>Clip vụ việc được camera an ninh ghi lại:

Người anh trai cầm ghế nhựa đánh dã man vào đầu em gái. Ảnh cắt từ camera

Theo camera an ninh ghi lại, ngày 18-6-2025, T. cùng mẹ là bà N.Th.H. (sinh năm 1969) đến phòng trọ của chị H.T.K.T. (sinh năm 1995, em ruột T.) tại phường Nghĩa Lộ để khuyên em gái về nhà. Trong lúc nói chuyện, T. và H.T.K.T. xảy ra cự cãi, T. đã dùng ghế nhựa đánh liên tiếp vào đầu em gái mình.

Vụ việc xảy ra vào tháng 6, nhưng đến ngày 11-8, T. mới đăng tải thông tin vụ việc lên mạng xã hội kèm đoạn clip camera ghi lại cảnh bị đánh, cùng dòng trạng thái bày tỏ bức xúc. Chỉ sau vài giờ, clip thu hút hàng triệu lượt xem, hàng ngàn lượt chia sẻ, gây phẫn nộ dư luận.

Theo một lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị đã nắm được thông tin vụ việc, đang chỉ đạo các phòng chuyên môn điều tra, làm rõ để xử lý nghiêm theo quy định.

NGỌC OAI

Từ khóa

clip hành hung bạo hành anh trai đánh em gái Quảng Ngãi điều tra đánh cô gái anh trai ghế nhựa đánh vào đầu

