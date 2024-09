Quảng Ninh: Huyện đảo Cô Tô đang cần hỗ trợ khẩn cấp sau bão

Cô Tô đang cần được hỗ trợ khẩn cấp

Gần 1 tuần sau khi bão số 3 quét qua, Cô Tô vẫn trong cảnh hoang tàn. Nhà cửa, trường học tốc mái, cây cối ngã đổ ngổn ngang. Đặc biệt, nhiều hộ có tàu thuyền, lồng bè nuôi trồng thủy sản gần như trắng tay...

Người dân nơi đây đang cần được hỗ trợ để sớm dựng lại cuộc sống.

Gia sản trôi theo nước

“Nhìn nhà lồng cá tan nát chỉ biết khóc”, chị Lê Thị Xoang (thị trấn Cô Tô) nói như khóc.

Nằm trong vùng tâm bão, toàn bộ nhà bè nuôi cá của chị Xoang bị nước biển dâng, đánh chìm. Bão tan, cả gia sản trôi theo dòng nước biển, mất trắng hơn 1 tỷ đồng.

Tài sản của người dân "tan" theo bão số 3

“Từ khi bão qua, ngày nào cũng vậy, sáng sớm tinh mơ tôi ra bãi nhìn bè cá mà lòng vô vọng, chỉ biết đứng khóc. Gom góp, vay mượn đổ hết vào đây, giờ gia đình tôi không biết lấy đâu ra tiền để đầu tư lại”, chị Xoang ngậm ngùi.

Cũng như nhiều người dân trên đảo Cô Tô, chị Xoang hy vọng Nhà nước có chính sách hỗ trợ để đầu tư, làm lại.

Chị Bùi Thị Nhung (thôn Nam Đồng, xã Đồng Tiến), một trong những gia đình khó khăn tại huyện đảo này, cho biết, 2 vợ chồng chủ yếu sống bằng nghề đánh bắt hải sản, thu nhập ít ỏi, vất vả nuôi 6 người con ăn học. Bão qua, con tàu là phương tiện mưu sinh duy nhất của cả gia đình, giờ nằm trơ khung.

"Hiện chưa biết lấy tiền ở đâu để sửa tàu. Tôi đang tính cho cháu lớn học lớp 9 nghỉ học, đi làm gì đó để phụ giúp bố mẹ nuôi 5 đứa em. Còn cách nào khác đâu”, chị Nhung quay mặt, cố giấu nước mắt.

Nhiều người dân trắng tay bởi gia sản đã bị bão quét

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng, ngày 15-9, gần một tuần kể từ ngày bão số 3 quét qua, cảnh hoang tàn của huyện đảo Cô Tô vẫn chưa có nhiều tiến triển.

Người dân chỉ có thể khắc phục những gì trong tầm tay, còn nhà cửa bị tốc mái, đổ nát, hay nhiều trường học hư hỏng, dột nước, cửa vỡ nát... vẫn đang chờ... viện trợ.

Trở lại trường sau bão, em Nguyễn Ngọc Bình An, lớp 1A, Trường Tiểu học Thanh Lân, rớm nước mắt. "Cây ngã đổ ra sân trường, lớp của em cũng bị phá hỏng, em buồn lắm", An nói. Đó là ngày 13-9, sau 4 ngày bão quét, An và các bạn được đến lớp, gặp bạn bè và thầy cô.

Nhiều dãy phòng học của trường bị tốc mái hoàn toàn, kính ở hành lang vỡ vụn, cửa một số phòng học bị giật tung. Trường có 10 phòng học, bị hư hỏng 6, còn lại 4 phòng sử dụng được, vẫn còn 2 phòng bị dột nước, học sinh không thể sử dụng - Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Thanh Lân, bà Phạm Thị Chung, cho biết

Người dân Cô Tô đang cố gắng dựng lại cuộc sống, khắc phục những gì trong tầm tay

Cần hỗ trợ để cuộc sống "Đảo ngọc" dần trở lại

Theo số liệu của UBND huyện Cô Tô, ảnh hưởng bão số 3, toàn huyện có 25 tàu, thuyền bị chìm, trong đó, 14 tàu xi măng, 11 tàu gỗ; 4 lồng bè nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại hoàn toàn; khoảng 500 nhà dân bị tốc mái, trong đó nhiều nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Hầu hết trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị thuộc huyện bị tốc mái tôn chống nóng, mái tôn nhà để xe, cây xanh trong khuôn viên bị gãy đổ hoàn toàn.

Huyện cũng ghi nhận 10 ha hoa màu bị thiệt hại, hơn 2.000 cây ăn quả (lâu năm) của người dân bị gãy đổ, khoảng 80% cây rừng gãy ngọn, mất hết lá. May mắn, không có thiệt hại về con người.

Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến, huyện Cô Tô cho biết, sau bão, chính quyền đã huy động các lực lượng cùng bộ đội giúp người dân khắc phục hậu quả, dọn dẹp nhà cửa, đường sá. Đến nay, cơ bản đã thống kê được các thiệt hại về tài sản, địa phương đang lên các phương án hỗ trợ cho người dân sớm nhất.

Một chính trị viên thuộc Tiểu đoàn Cô Tô cũng cho hay, đơn vị đã huy động lực lượng, tham gia cùng các đơn vị giúp bà con dọn dẹp, sửa chữa tạm thời nhà cửa, cắt dọn cây đổ ven đường, góp phần giúp người dân ổn định đời sống, sinh hoạt, sản xuất kinh doanh..

Trước những mất mát lớn về người, tài sản của các tỉnh phía Bắc do ảnh hưởng bởi bão Yagi, đặc biệt các huyện đảo nơi đầu tiên "siêu bão" quét qua, phóng viên Báo Sài Gòn Giải Phóng trực tiếp hỗ trợ tiền và nhu yếu phẩm cho các gia đình bị thiệt hại nặng, nhằm giúp các gia đình có thêm nguồn động lực vượt qua giai đoạn khó khăn này.

QUỐC HÙNG