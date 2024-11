Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang: Nhiều phương tiện lưu thông ngược chiều

Theo ghi nhận của phóng viên, chỉ trong 1 buổi sáng, hàng chục lượt người điều khiển mô tô, xe gắn máy lưu thông trên quốc lộ 1 (đoạn qua tỉnh Tiền Giang) không đội nón bảo hiểm, chạy ngược chiều. Nhiều nhất là đoạn qua các xã An Thái Trung, An Hữu, Hòa Hưng (huyện Cái Bè).

Ông Bảy Hùng, người dân xã Hòa Hưng, cho biết, tình trạng người điều khiển mô tô, xe gắn máy lưu thông không đội nón bảo hiểm trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua xã diễn ra từ nhiều năm nay. Khi có lực lượng công an tuần tra thì người dân chấp hành, nếu không thấy bóng dáng công an thì người dân không đội nón bảo hiểm. Tình trạng người điều khiển xe chạy ngược chiều tại khu vực này cũng diễn ra thường xuyên do tuyến quốc lộ 1 có dải phân cách cứng, người dân muốn đi nhanh nên không đi đường vòng.

Người dân lưu thông ngược chiều, không đội nón bảo hiểm trên quốc lộ 1, đoạn qua tỉnh Tiền Giang

Theo người dân xã An Thái Trung, khu vực ngã ba An Thái Trung (giao giữa quốc lộ 1 và quốc lộ 30) rất đông phương tiện qua lại, không ít người dân chạy xe ngược chiều nên thường xảy ra tai nạn giao thông, nhiều vụ việc dẫn đến tử vong thương tâm.

Đơn cử, mới đây, vào ngày 20-10, vụ tai nạn giao thông tại ngã ba An Thái Trung giữa xe tải và xe gắn máy làm 2 người tử vong tại chỗ. Trước đó, ngày 18-8, trên quốc lộ 1 thuộc xã Hòa Hưng xảy ra vụ va chạm giữa 2 xe gắn máy khiến 1 người tử vong. Không chỉ trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Tiền Giang, mà trên các tuyến đường giao thông nông thôn cũng thường xuyên xảy ra tình trạng người dân điều khiển xe gắn máy không đội nón bảo hiểm, dẫn đến tiềm ẩn tai nạn và mất trật tự an toàn giao thông.

Thời gian qua, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tiền Giang đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều phương án, kế hoạch đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự an toàn trên địa bàn toàn tỉnh. Tuy nhiên, tình trạng người dân không đội nón bảo hiểm khi điều khiển mô tô, xe gắn máy lưu thông trên các tuyến đường vẫn còn tồn tại.

Theo Trung tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Trạm kiểm soát giao thông Trung Lương (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Tiền Giang), hiện tại, ở huyện Cái Bè vẫn còn một số người dân có ý thức chấp hành pháp luật giao thông chưa cao, tình trạng người dân không đội nón bảo hiểm, chạy ngược chiều khi điều khiển mô tô, xe gắn máy và xe kéo lưu thông trên tuyến quốc lộ vẫn xảy ra. Trạm đã chỉ đạo các tổ tuần tra kiểm soát hàng ngày xử lý nghiêm các hành vi này.

Ngoài ra, lực lượng cảnh sát giao thông cũng phối hợp với Công an huyện Cái Bè xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đồng thời, ngành chức năng đã gắn các biển báo tuyên truyền để người dân cung cấp thông tin các trường hợp vi phạm.

NGỌC PHÚC