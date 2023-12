Quyết định nhiều nội dung quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn ĐBQH TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ cho biết, kỳ họp dự kiến sẽ diễn ra trong 3 ngày làm việc, HĐND TPHCM sẽ xem xét, cho ý kiến và quyết định các nội dung quan trọng. HĐND TPHCM tập trung đánh giá khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội và quốc phòng an ninh năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Đồng thời, tập trung thảo luận, xem xét thông qua các nghị quyết liên quan các lĩnh vực kinh tế, đô thị, văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế, biên chế - tổ chức…

Cùng đó, các tờ trình cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM (Nghị quyết 98). Bao gồm: mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu thu hút; về phê duyệt bổ sung biên chế công chức phường theo Nghị quyết số 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển TPHCM; Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Sở An toàn thực phẩm TPHCM… Kỳ họp cũng đánh giá hoạt động của Thường trực HĐND TPHCM, các Ban HĐND TPHCM trong năm qua và góp ý cho hoạt động năm tới hiệu quả hơn.

Bên cạnh đó, kỳ họp này cũng sẽ tiến hành giám sát trực tiếp qua việc chất vấn theo quy định về các vấn đề kinh tế - văn hóa xã hội - y tế - giáo dục - đô thị - quốc phòng an ninh đối với các sở ngành với các lĩnh vực thuộc phạm vi phụ trách và Chủ tịch UBND quận 12. Đồng thời, Chủ tịch UBND TPHCM báo cáo làm rõ các nội dung, kết quả đạt được cũng như việc thực thi nhiệm vụ của các cơ quan quản lý nhà nước trên địa bàn thành phố.

HĐND TPHCM cũng thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm các chức danh do HĐND TPHCM bầu. Chủ tịch HĐND TPHCM nhấn mạnh đây là một trong những hoạt động giám sát của HĐND TPHCM theo quy định của Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND. Qua đó, góp phần đánh giá uy tín, năng lực, chất lượng, hiệu quả của bộ máy nhà nước, qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức cũng là nâng cao trách nhiệm của mỗi cá nhân trên cương vị công tác của mình.

Năm 2023, công tác thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố đã đạt được những kết quả nhất định. Trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP trên địa bàn thành phố ước tăng 5,81% so với cùng kỳ (cùng kỳ tăng 9,03%); tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2023 tăng 10,8% so với năm 2022. Tổng doanh thu du lịch trong năm 2023 tăng 22% so với cùng kỳ, khách quốc tế đến TPHCM tăng 44,3%.

Năm 2023, khối lượng vận tải hành khách công cộng ước đạt 412,6 triệu lượt hành khách, tăng 19,4% so với năm 2022 và đạt 102,7% so với kế hoạch năm 2023. Công tác đối ngoại tiếp tục được triển khai tích cực; tình hình quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.