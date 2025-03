Rầm rộ những công trình trọng điểm - Bài 3: Nối sông dài, băng cửa biển

Tháo nút thắt giao thông cho miền Tây

Mỗi năm đến tết lễ, việc lưu thông qua cầu Rạch Miễu (nối 2 tỉnh Tiền Giang và Bến Tre) lại nóng lên, phải nói chính xác là nóng nhất vùng ĐBSCL: ùn ứ, kẹt xe, tốn rất nhiều thời gian khi phải lưu thông. Nhằm giải quyết căn bản vấn nạn này, dự án cầu Rạch Miễu 2 được khởi công vào cuối tháng 3-2022 với tổng mức đầu tư trên 6.800 tỷ đồng.

Các đơn vị đẩy nhanh thi công những hạng mục cuối cùng để hợp long cầu vượt cửa biển Thuận An (TP Huế) vào ngày 30-4-2025. Ảnh: VĂN THẮNG

Dự án có điểm đầu tại ngã tư Đồng Tâm, thuộc địa phận huyện Châu Thành (tỉnh Tiền Giang), điểm cuối cách mố phía Bắc cầu Hàm Luông khoảng 0,71km thuộc tỉnh Bến Tre. Cầu Rạch Miễu 2 còn là “mắt xích” quan trọng trên tuyến quốc lộ 60, kết nối các vùng kinh tế phía Đông ĐBSCL. Từ Trà Vinh lên TPHCM, nếu theo quốc lộ 60 qua cầu Rạch Miễu, sẽ rút ngắn 40km so với đi quốc lộ 1A. Với ý nghĩa quan trọng như vậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhiều lần kiểm tra dự án, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đốc thúc tiến độ và yêu cầu chủ đầu tư phải hoàn thành đưa cầu Rạch Miễu 2 vào khai thác trong năm nay.

Để dự án cầu Rạch Miễu 2 về đích như kế hoạch, từ đầu năm đến nay, các nhà thầu đã triển khai 3 ca, 4 kíp, với 30 mũi thi công, gồm 600 cán bộ kỹ thuật, công nhân cùng thiết bị, máy móc. Ông Phan Văn Quân, Phó Giám đốc Công ty Bắc Trung Nam, một nhà thầu thi công các hạng mục chính của dự án, chia sẻ: “Chúng tôi đang làm ngày làm đêm để đẩy nhanh tiến độ, bù lại khoảng thời gian thi công chậm do thiếu cát, chưa có mặt bằng trước đây. Hiện phần cầu chính dây văng - hạng mục phức tạp nhất của dự án, đã hoàn thành 10/14 nhịp. Tất cả nhà thầu, từ công nhân đến kỹ sư, chỉ huy công trình đều nỗ lực, quyết tâm thi công để dự án hoàn thành đúng hạn”. Ông Trần Văn Thi, Giám đốc Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (chủ đầu tư Dự án cầu Rạch Miễu 2), cũng thông tin: “Đến nay, dự án đã hoàn thành 79,32%, vượt tiến độ chung hơn 4,0%. Cây cầu sẽ hoàn thành trước ngày 30-10 tới”.

Ông Huỳnh Thanh An, Phó Chủ tịch UBND huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng: Do đặc thù địa hình là một huyện cù lao bị bao quanh bởi sông nước, người dân đi lại rất khó khăn, phải phụ thuộc vào đò, phà. Khi cầu Đại Ngãi 2 hoàn thành sẽ giúp phá thế cô lập của huyện đảo Cù Lao Dung, đáp ứng mong mỏi của nhân dân huyện đảo bao đời nay.

Một cây cầu khác cũng có ý nghĩa cực kỳ lớn, khi hoàn thành sẽ rút ngắn quãng đường 60km nếu đi từ bán đảo Cà Mau về TPHCM, đó là cầu Đại Ngãi. Dự án cầu Đại Ngãi nằm trên quốc lộ 60, có chiều dài tuyến hơn 15km, tổng mức đầu tư gần 8.000 tỷ đồng. Dự án được chia thành 2 gói thầu, trong đó gói thầu 11-XL (thi công cầu Đại Ngãi 2 và phần tuyến) được khởi công xây dựng từ tháng 10-2023; gói thầu 15-XL (thi công cầu Đại Ngãi 1) đã được khởi công xây dựng vào tháng 12-2024. Sau gần 1,5 năm khởi công xây dựng, dự án cầu Đại Ngãi 2 nối đôi bờ cửa Trần Đề - sông Hậu, nối 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh, sẽ được thông xe vào dịp lễ 30-4 năm nay...

Những ngày cuối tháng 2, ghi nhận thực tế tại công trường cầu Đại Ngãi 2, hàng trăm kỹ sư, công nhân làm việc tất bật, nhiều máy móc, thiết bị cỡ lớn hoạt động liên tục. Các phần trụ cầu, dầm cầu đã thi công hoàn thành, phần lớn mặt cầu đã được đổ bê tông, đường dẫn của cầu đang được gia cố tải để chuẩn bị thảm nhựa… Hình dáng công trình cầu Đại Ngãi 2 dần hiện rõ ràng, sừng sững giữa mênh mông sông nước ở hạ nguồn sông Hậu. Ông Đinh Lê Thông, Giám đốc quản lý Dự án cầu Đại Ngãi, cho biết: “Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, gói thầu 11-XL thi công cầu Đại Ngãi 2 và phần tuyến luôn được duy trì nhân lực trên 100 người, cùng nhiều phương tiện máy móc được huy động, các nhà thầu đã khẩn trương bố trí, sắp xếp hợp lý để thi công cả ngày lẫn đêm”.

Đi trên cao, vượt cửa biển

Tại miền Trung, tuyến đường ven biển quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng đã và đang hình thành. Công trình khá đặc biệt khi phần lớn tuyến đường là cầu cạn và các nút giao thông khác tầng. Theo thiết kế, tuyến đường dài gần 3km, rộng 30m, gồm 6 làn xe, có điểm đầu khớp nối với đường ngoài cảng Liên Chiểu, điểm cuối giao với tuyến đường tránh Nam Hải Vân - Túy Loan, tổng mức đầu tư 1.203 tỷ đồng, khởi công vào tháng 9-2023, dự kiến hoàn thành trong năm nay. Khi đưa vào sử dụng, tuyến đường này kết nối với hệ thống giao thông hiện hữu và tạo động lực phát triển cho khu vực. Đến nay, tiến độ toàn dự án đã đạt khoảng 50% khối lượng, đã hoàn thành xây dựng cầu kênh; cầu vượt nút giao đầu tuyến đạt 49,5%; cầu Liên Chiểu đạt 51,5%; cầu vượt nút giao cuối tuyến đạt 72,5%…

Cầu Đại Ngãi 2 vượt cửa Trần Đề sông Hậu nối huyện Cù Lao Dung (tỉnh Sóc Trăng) với đất liền. Ảnh: Tuấn Quang

Nói về công việc vất vả, ông Võ Ngọc Trung, Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư Hạ tầng giao thông Đèo Cả (nhà thầu dự án), thông tin, tại điểm nút giao vượt đường sắt đầu tuyến gặp nhiều khó khăn do phải thi công trong điều kiện giao thông đường sắt, đường bộ, đường công vụ giao nhau, nên phải chủ động phối hợp các cơ quan chức năng bảo vệ luồng giao thông qua công trường. Không chỉ vậy, nhà thầu đã ứng dụng công nghệ dầm bản rỗng, cho phép xây dựng nhịp dầm có chiều dài lớn hơn, tiết kiệm vật liệu, giảm thiểu chi phí, đồng thời mang lại tính thẩm mỹ cao hơn.

Ông Lê Thành Hưng, Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng ưu tiên TP Đà Nẵng (đơn vị quản lý dự án xây dựng Cảng Liên Chiểu), chia sẻ: “Khó khăn lớn nhất vẫn là điều kiện thời tiết của miền Trung, chịu ảnh hưởng các đợt mưa bão; trữ lượng nguồn vật liệu như cát, đá… cũng có giới hạn. Tuy vậy, tiến độ không thể chậm nên đơn vị đã chủ động vật liệu từ nhiều nguồn khác nhau”.

Phía Bắc đèo Hải Vân, cầu qua cửa biển Thuận An dài 2,36km, rộng 20m với 4 làn xe thuộc phường Thuận An, quận Thuận Hóa, TP Huế cũng đang rầm rập thi công. Đây là cầu vượt biển dài nhất miền Trung đang hoàn thiện những nhịp dầm cuối cùng để hợp long vào ngày 30-4 này. Mỗi ngày trên công trường luôn có hơn 200 kỹ sư, công nhân cùng các loại máy móc làm việc tập trung. Tại hạng mục trụ chính T27 và T26, kỹ sư và các công nhân chia ca làm xuyên suốt 24/24 giờ để hoàn thiện những công đoạn cuối cùng trước khi hợp long. Trong khi đó, các hạng mục khác như hộ lan, thành cầu, hệ thống dây văng, điện chiếu sáng mỹ quan, vỉa hè, thoát nước... cũng đang gấp rút hoàn thiện.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Chỉ huy phó công trường, Công ty CP Tập đoàn Đạt Phương (đơn vị thi công trụ T27 cầu vượt cửa biển Thuận An), khi thi công 2 trụ chính T27 và T26, công nhân phải làm việc ở độ cao so với mực nước biển gần 40m để tàu trọng tải hơn 5.000 tấn ra vào cảng Thuận An an toàn. Cùng với đó, khoảng cách giữa 2 trụ T27 và T26 dài 220m, việc thực hiện kỹ thuật đúc hẫng cân bằng đối xứng luôn được giám sát kỹ. Đây là phần việc khó khăn, phức tạp nhất, lại thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nên ngoài việc đáp ứng tiến độ, công tác bảo hộ trên công trường phải được thực thi nghiêm ngặt, an toàn tuyệt đối.

Theo phê duyệt, dự án đầu tư tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) và cầu qua cửa biển Thuận An có tổng mức đầu tư 3.496 tỷ đồng, mức đầu tư giai đoạn 1 là 2.400 tỷ đồng với chiều dài 7,785km, gồm đường dẫn đấu nối vào quốc lộ 49A, 49B và cầu vượt cửa biển. Ông Nguyễn Văn Phương, Chủ tịch UBND TP Huế, phấn khởi: “Khi hoàn thành, dự án sẽ tạo điều kiện rút ngắn khoảng cách giữa các tỉnh, thành phố ven biển miền Trung; kết nối vận chuyển quốc tế hành lang kinh tế Đông - Tây; mở ra nhiều cơ hội đầu tư, phát triển các khu kinh tế ven biển, trong đó có Khu kinh tế Chân Mây - Lăng Cô. Đó chính là động lực giúp TP Huế phát triển kinh tế về hướng biển theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị”.

NHÓM PV