Nước mắt bên dòng Nậm Nơn

Người dân lâm cảnh “màn trời chiếu đất”

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trong những ngày 22 đến 23-7 trên địa bàn miền Tây Nghệ An mưa to đến rất to kết hợp nước lũ từ Lào đổ về khiến lũ lên nhanh, nhiều nhà cửa, cầu treo bị đổ sập, cuốn trôi hoàn toàn.

Vượt 300 cây số, chúng tôi có mặt tại bản Xiềng Tắm (xã biên giới Mỹ Lý, Nghệ An) một ngày cuối tháng 7, dư âm của trận lũ lịch sử do ảnh hưởng của cơn bão số 3 thật nặng nề. Tại đây, bản làng trù phú, tuyệt đẹp bên triền sông giờ tan hoang, tiêu điều, xơ xác. Sống bên dòng Nậm Nơn, người dân bản Xiềng Tắm cho biết họ chưa bao giờ họ chứng kiến một trận lũ kinh hoàng như năm nay.

Nhiều người dân ở ở bản Xiềng Tắm đau đớn khi căn nhà của mình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Ở tuổi 102, hơn một thế kỷ gắn bó với núi rừng biên giới xứ Nghệ, cụ Vi Minh Chức vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại trận đại hồng thủy xảy ra đêm 22-7. Cơn lũ tràn qua trong chớp mắt, cuốn phăng nhà cửa, ruộng vườn, và bao công sức của bà con. Cụ Chức cho biết, chưa lần nào ông thấy quê hương mình tan hoang đến vậy.

Với cụ Chức, đó không chỉ là thiên tai, mà là cơn ác mộng và là ký ức đau thương chưa từng có trong đời. Ở tuổi như cây đại ngàn giữa núi rừng vùng biên xứ Nghệ, cụ Chức vẫn run rẩy khi nhắc lại tiếng nước gầm réo giữa đêm, tiếng kêu cứu giữa màn mưa trắng xóa.

Quốc lộ 16 qua xã Mỹ Lý, Nhôn Mai bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Trận “đại hồng thủy” quét qua trong đêm 22-7 khiến 54 ngôi nhà ở bản Xiềng Tắm (xã Mỹ Lý đổ sập hoàn toàn xuống dòng Nậm Nơn cuốn trôi bao nhiêu công sức mà người dân nơi đây một đời tích góp, xây dựng. Khắp nơi trong bản là những tiếng khóc đớn đau của bà con trước cảnh hoang tàn, đổ nát.

Bà Vi Thị Hồng (72 tuổi, trú bản Xiềng Tắm) khóc nức nở khi toàn bộ tài sản, nhà cửa bị cuốn bay sau trận lũ dữ: “Lũ lên quá nhanh, tôi được con kéo chạy lên đường lớn, không kịp mang thứ gì. Về nhà khi lũ rút đi thì căn chỉ là bãi đất hoang đầy đất đá, cành cây, củi mục. Hệ thống máy móc, nhiều khối gỗ bị vùi lấp hoặc cuốn trôi. Đến chiếc đũa ăn cơm cũng không có nựa, quần áo cũng không còn để mà thay”.

Bà Vi Thị Hồng (bên phải, 72 tuổi, trú bản Xiềng Tắm) khóc nức nở khi toàn bộ tài sản, nhà cửa bị cuốn bay sau trận lũ dữ. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Cách đó không xa, tuy nước lũ rút đi đã 4-5 ngày qua nhưng mỗi ngày, anh Vọng Văn Thoái (SN 1983, trú bản Xiềng Tắm) vẫn tìm đến bãi đất trống nơi từng là căn nhà của vợ chồng và 2 người con của anh sinh sống. Anh Thoái cho biết: Tối hôm lũ cuốn trôi nhà, vợ và các con may mắn về quê ngoại ở xã Anh Sơn, nếu không chẳng biết chuyện gì xảy ra”.

"Giờ nhà cửa và tài sản bị lũ cuốn trôi hoàn toàn, vợ chồng tôi không biết bao giờ và không biết lấy tiền đâu để dựng lại để làm nơi trú ngụ cho các con", anh Thoái chua chát nói.

Nhiều nhà dân bên dòng Nậm Nơn bị xóa sổ. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Dòng Nậm Nơn bên quốc lộ 16 vẫn cuồn cuộn chảy với dòng nước đục ngầu thành hung thần cuốn đời sống của hàng chục gia đình đồng bào Thái ở bản làng biên giới Mỹ Lý vào “cảnh màn trời chiếu đất”.

Ông Lương Văn Bảy, Chủ tịch UBND xã Mỹ Lý cho biết, trận lũ lịch sử vừa qua khiến 388 hộ dân bị thiệt hại nặng nề, trong đó có 201 ngôi nhà bị cuốn trôi hoàn toàn để lại những bờ móng, cột bê tông nhức nhối bên dòng Nậm Nơn và quốc lộ 16. Không còn nhà để về, không còn gian bếp thổi cơm tối, thậm chí không còn quần áo để thay. Bản làng trù phú, yên bình ngày nào giờ chỉ còn là hoài niệm, những giọt nước mắt cứ chực tràn. Thật xót xa!

Tình người sau cơn lũ dữ

Ngay thời khắc khi mà người dân mien Tây xứ Nghệ đang khốn cùng nhất, những đoàn từ thiện, các nhà hảo tâm không quản vất vả lội bùn, vượt suối với sự giúp đỡ của lực lượng công an, bộ đội… mang theo các nhu yếu phẩm cần thiết nhất “chi viện” cho bà con vùng tâm lũ.

Vừa nghỉ tay sau khi trao những chuyến hàng cứu trợ cho bà con vùng lũ bản Xiềng Tắm, anh Phạm Quốc Khánh - Trưởng Team Bạch Mã , CLB Xe bán tải địa hình Việt Nam cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin về thiệt hại tại miền Tây Nghệ An, đoàn đã chủ động liên hệ với các địa phương bị ảnh hưởng để tiếp nhận thông tin, chuẩn bị hàng cứu trợ. Khi nghe tin giao thông đã được khắc phục, đoàn đã ngay lập tức vượt 600 km từ Hà Nội đến xã Mỹ Lý để kịp thời hỗ trợ bà con.

Nhiều đoàn cứu trợ trao quà chia sẻ cùng bà con vùng lũ bản Xiềng Tắm. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Trời nhá nhem tối, những cơn mưa rừng lại rơi nặng hạt nhưng đoàn thiện nguyện của Đội quân xanh Diễn Yên (xã Hùng Châu, Nghệ An) vẫn đang tất bật trao những suất quà cho bà con vùng lũ xã Mỹ Lý. Cầm trên tay phần quà gồm chiếu, gạo, mì tôm và bánh kẹo do đoàn thiện nguyện trao tặng, ông Vi Văn Diên (bản Xiềng Tắm) xúc động, nghẹn ngào: “Gia đình tôi cùng rất nhiều bà con ở trong bản chỉ sau một đêm bị lũ cuốn trôi hết nhà cửa, giờ lâm cảnh màn trời chiếu đất. Những ngày này, chúng tôi đã nhận được những phần quà thiết thực, giải quyết được cái đói, cái rét trước mắt. Về lâu dài, chúng tôi mong được Đảng và Nhà nước quan tâm, hỗ trợ có chỗ ăn ở, ổn định cuộc sống”.

Trên đường từ rốn lũ Mỹ Lý trở ra, chúng tôi gặp nhiều đoàn thiện nguyện đang khẩn trương mang hàng cứu trợ vào phía trong, với những bước chân sục sâu trong bùn họ vẫn cố bước đi vì nơi tâm lũ bà con đang chờ họ. Bộ đội, công an, đoàn viên thanh niên, cùng các tổ chức đoàn thể, người dân địa phương cũng nhanh chóng đến hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại dọn dẹp bùn đất để sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều người dân ở bản Xiềng Tắm đau đớn khi căn nhà của mình bị lũ cuốn trôi hoàn toàn. Ảnh: Hồ Văn Ngợi

Theo Báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai - Tìm kiếm cứu nạn và Phòng thủ dân sự tỉnh Nghệ An ngày 31-7, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 3 đã gây ra đợt mưa lũ khốc liệt trên địa bàn, khiến 4 người thiệt mạng, 4 người bị thương, hơn 7.400 ngôi nhà và nhiều công trình công trình, hạ tầng giao thông bị phá hủy. Tổng thiệt hại ước tính lên tới 3.550 tỷ đồng.

Theo thống kê, thiệt hại lớn nhất thuộc về tài sản dân sinh (1.471 tỷ đồng) và hạ tầng giao thông (1.390 tỷ đồng). Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã phát đi “Lời kêu gọi ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ”, kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ người dân vùng lũ vượt qua khó khăn.

Hồ Văn Ngợi