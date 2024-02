Rộng cửa mời nhà đầu tư vào TPHCM

Trong chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa hồi tháng 11-2023, đoàn đại biểu cấp cao TPHCM do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm và làm việc tại Ủy ban Công tác tài chính Thượng Hải và Cục Quản lý giám sát tài chính Thượng Hải. TPHCM mong muốn hai cơ quan này chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình xây dựng một trung tâm tài chính mang tầm cỡ khu vực và quốc tế. Làm việc tại Thành phố Tri thức Quảng Châu, TPHCM mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác, trong đó có lĩnh vực khoa học tri thức, công nghệ cao, nhất là sự hợp tác giữa TP Thủ Đức và Khu Hoàng Phố. TPHCM đặt mục tiêu phát triển TP Thủ Đức trở thành một trong những trung tâm kinh tế tri thức, khoa học - công nghệ, tài chính quan trọng của TPHCM và quốc gia. Ngay sau buổi làm việc là lễ ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa UBND TP Thủ Đức (TPHCM) và Chính quyền Nhân dân Khu Hoàng Phố (TP Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông) để thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trên 3 lĩnh vực: quy hoạch và phát triển đô thị; đô thị thông minh và chuyển đổi số; thiết lập kênh thông tin, trao đổi giữa TP Thủ Đức và Khu Hoàng Phố, nhằm tạo điều kiện và cơ hội trao đổi, hợp tác, kết nối giao lưu doanh nghiệp của 2 địa phương. Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM tham quan mô hình quy hoạch phát triển Thành phố Tri thức Quảng Châu Đoàn đại biểu cấp cao TPHCM đã đến tham quan, khảo sát thực địa dự án cải tạo

đô thị Vịnh Tô Hà (TP Thượng Hải) Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên trao đổi với Bí thư Ủy ban

Công tác tài chính Thượng Hải Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cùng các đồng chí trong đoàn chúc mừng

lễ ký kết thành công

Những chuyến công tác đã đem lại nhiều cơ hội thúc đẩy các dự án lớn, phát triển khoa học - công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, cũng như công nghệ phát triển xanh, phát triển bền vững là mục tiêu mà TPHCM đang theo đuổi.

Đồng chí Phan Văn Mãi thăm khu tái quy hoạch Shibuya, được xem là mô hình mẫu trong phát triển tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản)

Cuối tháng 9-2023, đoàn công tác do đồng chí Phan Văn Mãi, Chủ tịch UBND TPHCM, làm trưởng đoàn, đã đến thăm, làm việc tại Hàn Quốc, Nhật Bản. Chuyến công tác kéo dài hơn 1 tuần đến các đô thị hàng đầu châu Á, nơi tập trung các doanh nghiệp lớn của khu vực và thế giới. Gặp gỡ lãnh đạo các địa phương và doanh nghiệp lớn của hai quốc gia, đồng chí Phan Văn Mãi đã chia sẻ về những cơ chế, chính sách đặc thù trên cơ sở Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội. Đồng thời, mời gọi các doanh nghiệp, nhà đầu tư của hai quốc gia đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, thúc đẩy xúc tiến các dự án mới tại TPHCM. Qua từng buổi gặp gỡ, theo thế mạnh của từng địa phương, mỗi doanh nghiệp sở tại, Chủ tịch UBND TPHCM đã chia sẻ thông tin, mời gọi các doanh nghiệp đến với TPHCM.

Đến thăm Công ty Mitsubishi Electric Nagoya Works (Nhật Bản), với hệ thống nhà máy có hơn 7.500 nhân viên, chuyên sản xuất các sản phẩm dây chuyền liên quan đến tự động hóa sản xuất, đồng chí Phan Văn Mãi mời gọi công ty nghiên cứu và có đầu tư lớn hơn nữa tại TPHCM ở lĩnh vực công nghiệp điện tử bán dẫn. Đây là lĩnh vực mà công ty đang có thế mạnh. Đồng chí khẳng định TPHCM sẵn sàng chào đón và hỗ trợ đồng hành với các nhà đầu tư trong quá trình triển khai các dự án đầu tư mới cũng như mở rộng sản xuất…

Đoàn đại biểu TPHCM thăm Công ty Denso (Nhật Bản)

Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu tại hội nghị thúc đẩy hợp tác thương mại - đầu tư giữa Nhật Bản và TPHCM

Hay tại buổi gặp gỡ với lãnh đạo Liên đoàn Giới chủ Hàn Quốc và gần 30 doanh nghiệp Hàn Quốc, đồng chí Phan Văn Mãi khẳng định, lãnh đạo TPHCM cam kết luôn nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cũng như kiến tạo môi trường sống tốt, luôn đồng hành lắng nghe và giải quyết các vướng mắc của các nhà đầu tư để TPHCM là điểm đến tốt nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc.

Nghe lãnh đạo TPHCM chia sẻ về các cơ chế, chính sách ưu đãi và tiềm năng, thế mạnh thành phố đang có, lãnh đạo các địa phương và nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc cho biết sẵn sàng mở rộng nhà máy, nghiên cứu đầu tư thêm nhiều lĩnh vực mới tại thành phố. Đại diện Liên đoàn Giới chủ Hàn Quốc và các doanh nghiệp bày tỏ vui mừng với những cơ chế, chính sách mới của TPHCM. Ông Han Sangdeok, Phó Chủ tịch Công ty TNHH Samsung Engineering (Hàn Quốc), chia sẻ, công ty đang ưu tiên nghiên cứu thực hiện đầu tư dự án nhà máy xử lý nước thải đô thị Bắc Sài Gòn, với mong muốn đầu tư xây dựng một nhà máy xử lý nước thải đô thị hiện đại, công nghệ tiên tiến cho TPHCM theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Đồng chí Phan Văn Mãi tặng quà đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản; Thị trưởng chính quyền TP Seoul; Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nhật Bản; Lãnh đạo Công ty TNHH Samsung Engineering (Hàn Quốc)

Đại diện JICA (Nhật Bản) cũng nhất trí với lãnh đạo TPHCM đẩy nhanh tiến độ hoàn thành metro số 1, để đưa vào vận hành khai thác thương mại vào năm 2024. Đồng thời, khẳng định JICA sẽ hỗ trợ hết lòng để TPHCM triển khai tốt dự án metro, cũng như dự án cải thiện môi trường nước giai đoạn 2 hiện ở những công đoạn cuối. Các nhà đầu tư Nhật Bản khẳng định TPHCM đang có nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới, nhất là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông đô thị, y tế, giáo dục... Các nhà đầu tư mong muốn được đẩy mạnh hợp tác, đầu tư vào TPHCM.

Chủ tịch UBND TPHCM chào xã giao Thị trưởng chính quyền TP Seoul

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi tặng quà lưu niệm đại diện JICA

Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi cùng Tổng lãnh sự danh dự Việt Nam tại Busan (Hàn Quốc)

Chủ tịch UBND TPHCM trao đổi cùng Thị trưởng TP Busan (Hàn Quốc)

Lãnh đạo TPHCM cũng tổ chức nhiều chuyến công tác khác đến các quốc gia để thắt chặt mối quan hệ ngoại giao, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực, trong đó có kinh tế. Cuối tháng 8-2023, đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Chủ tịch HĐND TPHCM, dẫn đầu đoàn công tác thành phố đến thăm, làm việc tại Cuba và Hoa Kỳ. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ đã gặp gỡ lãnh đạo một số địa phương, các doanh nghiệp hàng đầu của hai quốc gia để trao đổi, tìm hiểu cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục…

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cùng đoàn công tác TPHCM tại buổi làm việc với chính quyền TP New York (Hoa Kỳ). Ảnh: NGÔ BÌNH

Trong cuộc làm việc với Chính quyền TP New York, đồng chí Nguyễn Thị Lệ nhận định cả hai thành phố đều là trung tâm kinh tế, văn hóa của đất nước, là cơ sở để triển khai các chương trình hợp tác cùng phát triển và chia sẻ kinh nghiệm quản lý, cải tạo, phát triển đô thị; các mô hình, ý tưởng, kinh nghiệm thực tiễn trong xây dựng và quản lý trung tâm tài chính của TP New York. Đồng chí tin tưởng sự hợp tác toàn diện giữa TPHCM và TP New York, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và quản lý đô thị, sẽ giúp tăng cường tính kết nối và khả năng tiếp cận của doanh nghiệp hai bên đối với các thị trường tiềm năng.

Ông Edward Mermelstein, Ủy viên Chính quyền TP New York, khẳng định TP New York sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, khoa học - công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao với TPHCM. Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn kết nối doanh nhân của hai thành phố để tăng cường giao lưu thương mại.

