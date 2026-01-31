Đa phương tiện

Sáng 31-1, Công ty SJC tạm ngưng giao dịch vàng miếng và vàng nhẫn tại TPHCM

Công ty TNHH MTV Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn (SJC) thông báo tạm ngưng giao dịch vàng miếng, vàng nhẫn và nữ trang cưới trong sáng nay (31-1) tại TPHCM.

NHUNG NGUYỄN

