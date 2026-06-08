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Sáng 8-6, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng

SGGPO

Sáng 8-6, giá vàng trong nước tiếp tục đi xuống, nối dài đà giảm mạnh của tuần trước. Giá vàng miếng SJC hiện đã mất mốc 150 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra.

NHUNG NGUYỄN - TAM NGUYÊN

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