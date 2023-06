Sắp xếp, bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở

Ngày 20-6, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Thảo luận tại tổ, đại biểu Quốc hội TPHCM cơ bản nhất trí sự cần thiết ban hành luật này. Qua đó tạo cơ sở pháp lý đầy đủ, tương xứng hơn trong xây dựng, hoạt động, quản lý, sử dụng các lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở.