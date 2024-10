Sau bão số 6, có thể bão Kong-rey vào Biển Đông

Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng Phòng dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cho biết, chiều tối nay 27-10, bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực các tỉnh Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng - Quảng Nam.

Bão số 6 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đang quay ra phía Đông. Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia

“Tối nay, áp thấp nhiệt đới có xu hướng di chuyển ngược ra phía biển Trung bộ rồi có khả năng suy yếu thành một vùng áp thấp trên vùng biển Trung Trung bộ”, ông Tuấn nói.

Trong khi hoàn lưu của bão số 6 vẫn đang gây mưa to đến rất to kèm theo nguy cơ lũ lụt ở Trung bộ thì theo ông Tuấn, ở ngoài khơi xa đang tồn tại một cơn bão mạnh có tên quốc tế là Kong-rey.

Cơn bão Kong-rey có dấu hiệu tiến về phía Tây. Ảnh chụp vệ tinh lúc 17 giờ 45 ngày 27-10. Thực hiện: VĂN PHÚC

Chiều 27-10, tâm bão còn cách đất liền nước ta hơn 1.000km. Bão này có xu hướng dịch chuyển dần về phía Tây và có dấu hiệu di chuyển với vĩ độ thấp hơn dự báo ban đầu. Do đó, “không loại trừ khả năng cơn bão này vào Biển Đông”, ông Tuấn cảnh báo.

Clip ông Vũ Anh Tuấn dự báo cơn bão Kong-rey

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 6 đổ bộ vào miền Trung đã gây mưa lớn tại miền Trung và Tây Nguyên, đặc biệt từ Hà Tĩnh đến Bình Định và phía Bắc Tây Nguyên đã ghi nhận mưa vừa, mưa to và cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 27-10, một số nơi đã vượt 100mm như Cẩm Minh (Hà Tĩnh) 106,2mm, Hồ An Mã (Quảng Bình) 370,2mm, Hồ Bảo Đài (Quảng Trị) 349,8mm, Hương Phú (Thừa Thiên Huế) 228,2mm…

Dự báo từ chiều tối 27-10 đến hết đêm 28-10, khu vực từ Nam Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục có mưa to đến rất to với lượng mưa 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Từ chiều tối 27-10 đến ngày 28-10, các khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi và Kon Tum dự báo có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Ngày và đêm 29-10, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên Huế tiếp tục mưa vừa, mưa to và cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa 20-50mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Chiều 27-10, ông Phùng Tiến Dũng, Trưởng phòng Dự báo Thủy văn cảnh báo nguy cơ ngập lụt tại các sông ở Quảng Bình và Quảng Trị có thể vượt báo động 3.

Theo ông Dũng, hiện lũ trên sông Hương (Thừa Thiên Huế) đã đạt đỉnh và đang có xu hướng xuống. Đỉnh lũ tại trạm Kim Long ghi nhận lúc 12 giờ ngày 27-10 đạt 2,31m (vượt báo động 2 là 0,31m). Trong khi đó, lũ trên sông Kiến Giang (Quảng Bình) và sông Thạch Hãn (Quảng Trị) vẫn tiếp tục dâng cao.

VĂN PHÚC