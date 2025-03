Shinhan Life Việt Nam ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ

Ngày 3-3, Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam (Shinhan Life Việt Nam) chính thức ra mắt sản phẩm bảo hiểm liên kết chung đóng phí định kỳ với tên thương mại là sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh. Với thiết kế quyền lợi kép bao gồm quyền lợi bảo hiểm rủi ro kết hợp quyền lợi đầu tư, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung Shinhan – An Thịnh sẽ là “Người bạn đồng hành” bảo vệ đến 99 tuổi, mang đến cho khách hàng và gia đình sự an tâm trọn đời, vững vàng cho tương lai.