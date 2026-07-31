6 tháng đầu năm 2026 - Nam A Bank củng cố nền tảng tài sản và năng lực dự phòng

Kết thúc 6 tháng đầu năm 2026, Ngân hàng TMCP Nam Á (NAB) tiếp tục ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực với lợi nhuận trước thuế đạt 3.159 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Khách hàng giao dịch tại Nam A Bank

Chất lượng tài sản Nam A Bank được cải thiện rõ nét khi tỷ lệ nợ nhóm 2 giảm xuống còn 0,54% so với 1,31% tại thời điểm cuối năm 2025; Đồng thời, tỷ lệ nợ xấu giảm mạnh xuống còn 1,47%, từ mức 2,16% cuối năm trước. Kết quả này phản ánh quá trình xử lý các khoản nợ xấu được triển khai quyết liệt trong thời gian qua của NAB, phần lớn các khoản nợ trọng yếu đã được xử lý hiệu quả và thu hồi dứt điểm, tạo tiền đề nâng cao chất lượng lợi nhuận và hỗ trợ tăng trưởng bền vững.

Bên cạnh đó, tỷ lệ bao phủ nợ xấu được nâng lên gần 70%, cao hơn đáng kể so với mức 54% cuối năm 2025, điều này cho thấy năng lực dự phòng rủi ro được củng cố, góp phần nâng cao chất lượng tài sản và tăng khả năng chống chịu trước các biến động của thị trường.

Tính đến ngày 30-6-2026, tổng tài sản của Nam A Bank đạt khoảng 452 nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cuối năm 2025. Dư nợ cho vay khách hàng đạt gần 220 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 10%, trong khi huy động vốn từ tổ chức kinh tế, dân cư và phát hành giấy tờ có giá đạt 245 nghìn tỷ đồng, tăng 16% so với thời điểm 31-12-2025.

Chi phí hoạt động trên tổng thu nhập hoạt động (CIR) ở mức 40%. Nam A Bank tiếp tục duy trì định hướng quản trị chi phí hiệu quả song song với việc đầu tư chuyển đổi số, mở rộng quy mô hoạt động và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Nam A Bank tiếp tục duy trì chính sách quản trị thận trọng đối với hoạt động tín dụng, thanh khoản và an toàn vốn. Theo đó, các chỉ số an toàn vượt xa quy định của Ngân hàng Nhà nước. Cụ thể, tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn ở mức 22% (thấp hơn nhiều so với trần 40%). Tỷ lệ dự trữ thanh khoản đạt gần 20%, gấp đôi mức tối thiểu (10%). Đồng thời, tỷ lệ khả năng chi trả bằng VND trong 30 ngày chạm mức 85% (vượt mức sàn 50%), đảm bảo tối ưu năng lực đáp ứng các nghĩa vụ thanh toán ngắn hạn.

Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) đạt 10,8%, tiếp tục cao hơn mức tối thiểu 8% theo quy định, khẳng định nền tảng vốn vững mạnh và khả năng đáp ứng các chuẩn mực an toàn hoạt động. Trong 6 tháng đầu năm, ngân hàng đã hoàn thành toàn bộ kế hoạch phát hành 2.000 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng theo phương án được phê duyệt, nguồn vốn huy động từ trái phiếu được sử dụng để tăng quy mô vốn hoạt động, bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, đồng thời tăng cường vốn cấp 2 nhằm cải thiện và duy trì hệ số CAR. Bên cạnh đó, ngân hàng đã hoàn tất việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20%, phát hành 100 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) năm 2026. Qua đó, vốn điều lệ dự kiến tăng vượt mức 21.588 tỷ đồng.

Song song với việc mở rộng quy mô hoạt động, Nam A Bank tiếp tục đẩy mạnh hợp tác với các định chế tài chính quốc tế nhằm đa dạng hóa nguồn vốn và nâng cao năng lực tài trợ thương mại. Tổng quy mô dòng vốn quốc tế mà Nam A Bank thu hút thành công trong 6 tháng đầu năm 2026 đã vượt mốc 300 triệu USD trong chuỗi hợp tác giữa Nam A Bank với nhiều định chế tài chính quốc tế như IFC, ADB, J.P. Morgan, Proparco, responsAbility, BlueOrchard, Symbiotics.

Hoạt động kinh doanh tiếp tục ghi nhận sự tăng trưởng ổn định ở nhiều mảng dịch vụ, góp phần đa dạng hóa nguồn thu và nâng cao hiệu quả hoạt động. Tổng thu nhập hoạt động Nam A Bank tăng hơn 3% lên 5.143 tỷ đồng. Thu nhập ngoài lãi tăng 11.3% so với cùng kỳ đến từ hiệu quả công tác xử lý, thu hồi các khoản nợ đã được xử lý rủi ro trước đó, song song với việc đẩy mạnh hoạt động đầu tư và kinh doanh trên thị trường vốn (trong đó riêng mảng mua bán chứng khoán đầu tư đóng góp gần 178 tỷ đồng, tăng mạnh hơn 69% so với cùng kỳ).

VINH NGUYỄN