Sóc Trăng: Chưa chấp thuận nâng công suất nhà máy nước mặt

Ngày 13-5, UBND tỉnh Sóc Trăng tổ chức buổi làm việc liên quan đề xuất nâng công suất Nhà máy xử lý nước mặt An Nghiệp từ 10.000m³/ngày đêm lên 29.900m³/ngày đêm.

Nhà máy xử lý nước mặt An Nghiệp

Nhà máy xử lý nước mặt An Nghiệp nằm trong Khu Công nghiệp An Nghiệp, do Công ty CP Nước Sóc Trăng đầu tư. Sau 9 năm hoạt động với công suất 10.000m3/ngày đêm, hiện nhà máy nước này không thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng cao của người dân trên địa bàn.



Trước thực trạng trên, Công ty CP Nước Sóc Trăng đề xuất UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận phương án xây dựng mới, kết hợp cải tạo các hạng mục của nhà máy từ 10.000m3/ngày đêm lên 29.900m3/ngày đêm.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Lâm Hoàng Nghiệp cho rằng, việc đầu tư nâng công suất cung cấp nước để phục vụ nhu cầu cho sinh hoạt và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là rất cần thiết. Tuy nhiên, qua rà soát thì đề xuất của công ty chưa phù hợp với quy hoạch, quy chuẩn quy định.

Ngoài ra, nguồn nước công ty đề xuất lấy xử lý nằm trong khu vực có nguy cơ ô nhiễm môi trường rất cao. Do đó, UBND tỉnh Sóc Trăng chưa chấp thuận đề xuất nâng công suất nhà máy xử lý nước của Công ty CP Nước Sóc Trăng.

