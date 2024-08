Sớm phân luồng giao thông trên Hải Vân Quan

Xe đậu dưới lòng đường đèo để vào tham quan di tích Hải Vân Quan. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Di tích này được mở cửa trở lại sau 2 năm đóng cửa tu bổ, tôn tạo. Đây là di tích lịch sử cấp quốc gia duy nhất ở Việt Nam thuộc quyền quản lý của 2 địa phương.

Đèo Hải Vân là một trong những đèo nổi tiếng tại Việt Nam. Nơi đây có nhiều khúc cua hiểm trở, từng là “điểm đen tai nạn”. Tuy nhiên, nhiều du khách lại chọn khúc cua để trải nghiệm, ngắm cảnh và chụp hình. Trong khi tình trạng dừng đậu trái phép dọc đường đèo chưa được xử lý triệt để thì việc mở cửa đón khách tham quan miễn phí di tích Hải Vân Quan đang làm cho giao thông khu vực đỉnh đèo thêm rối loạn.

Theo ước tính của lực lượng gìn giữ trật tự nơi đây, trong 2 ngày cuối tuần vừa qua, mỗi ngày có khoảng 4.000-5.000 lượt khách tham quan. Trong đó có rất nhiều xe cá nhân mang biển số tỉnh Thừa Thiên Huế và TP Đà Nẵng. Số lượng xe và du khách tăng lên trong khi hệ thống hạ tầng nơi này chưa đồng bộ; chưa có bãi trông giữ ô tô, xe máy. Vì thế, nếu không may mắn kiếm được chỗ đậu xe cạnh các hàng quán nằm ở bãi đất trống phía trước di tích thì các xe đành dừng đậu trái phép dọc theo đường đèo. Việc này không chỉ gây nguy hiểm cho các phương tiện đi lại trên cung đèo rất dốc này mà còn nguy hiểm với những lực lượng đang điều phối giao thông tại đây.

Tình trạng hỗn loạn giao thông tại khu vực đèo Hải Vân đã được nhắc tới nhiều và chưa có giải pháp xử lý rốt ráo thì việc có thêm một điểm đến du lịch mới được tu sửa và đưa vào khai thác như Hải Vân Quan càng làm tăng thêm nguy cơ mất an toàn cho người dân và du khách tại khu vực này. Do đó, cơ quan chức năng của 2 địa phương nên sớm có giải pháp phân luồng, kiểm tra, giám sát ngăn chặn vi phạm an toàn giao thông, phòng tránh tai nạn đáng tiếc.

MAI AN